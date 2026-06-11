Inflación en baja: mayo cerró con un 2,1% y la Patagonia registró el índice más bajo del país

El INDEC dio a conocer los datos de inflación correspondientes al mes de mayo, confirmando una desaceleración en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2026 alcanzó el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 30,1%.

Los números del mes

- Inflación general: 2,1% (marcó un descenso respecto al 2,6% de abril).

- Rubros que más subieron: Comunicación (3,4%), Educación (2,9%) y Recreación y cultura (2,8%).

- Alimentos y bebidas: Aumentaron un 2,5%, ubicándose por encima del promedio general del mes.

Brecha regional

Un dato destacado para nuestra zona es que la Patagonia presentó la menor variación inflacionaria del país, con un 1,7%, posicionándose significativamente por debajo del promedio nacional (2,1%) y lejos del Nordeste, que encabezó la lista con un 2,6%.

Líneas de pobreza e indigencia

El INDEC también actualizó los valores de las canastas básicas, que definen el umbral necesario para los hogares:

- Línea de Pobreza (CBT): Una familia tipo (dos adultos y dos hijos) necesitó $1.498.741 en mayo para no quedar bajo la línea de pobreza. Este valor aumentó un 2% mensual.

- Línea de Indigencia (CBA): Ese mismo hogar debió contar con $681.246 para cubrir exclusivamente los alimentos básicos, registrando una suba mensual del 2,4%.

Evolución de la inflación en 2026

El comportamiento del IPC muestra una tendencia descendente tras el pico alcanzado en marzo:

- Enero: 2,9%

- Febrero: 2,9%

- Marzo: 3,4%

- Abril: 2,6%

- Mayo: 2,1%

A pesar de la desaceleración del índice general, el aumento sostenido en el rubro Alimentos y el incremento en las canastas básicas continúan siendo el principal desafío para el presupuesto cotidiano de las familias.