Esquel garantiza que el derecho a viajar gratis para personas con discapacidad sigue vigente

La Dirección de Inclusión de la Municipalidad de Esquel llevó adelante una mesa de trabajo para analizar el impacto de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, publicada en el Boletín Oficial el pasado 26 de mayo de 2026, mediante la cual se derogó el régimen compensatorio destinado a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad.

Del encuentro participó la directora de Inclusión de la Municipalidad, Alejandra Crespo, junto a su equipo técnico; la concejal Susana Pérez Arteaga; la presidenta del Consejo de Discapacidad, Paola Gutiérrez; el integrante del Comité Ejecutivo del Consejo, Mario Alarcón.

Durante la reunión se realizó un análisis del escenario normativo vigente, destacando que las leyes que garantizan el acceso al transporte gratuito para las personas con discapacidad no han sido modificadas y continúan plenamente vigentes y exigibles. Entre ellas se encuentran la Ley Nacional Nº 22.431 (artículo 22), la Ley Nº 26.928 y la Ley Nº 27.674.

El eje central del encuentro fue evaluar el nuevo contexto generado por la resolución nacional y abordar las consultas permanentes que recibe la Dirección de Inclusión por parte de la comunidad.

En este marco, las autoridades presentes y los representantes de las instituciones participantes ratificaron una postura firme en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, se acordó coordinar acciones de trabajo articulado entre los distintos actores involucrados, recabando información a nivel local para desarrollar posteriormente una campaña de difusión pública destinada a informar y brindar claridad a la comunidad sobre los alcances de la normativa vigente y los derechos que continúan garantizados.

Finalmente, se dejó asentada la decisión de dar continuidad a esta mesa de trabajo, incorporando a otros referentes e instituciones tanto del ámbito local como provincial, con el objetivo de fortalecer las estrategias de acompañamiento y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.