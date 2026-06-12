Esquel: viernes con alerta por lluvias, nevadas y vientos intensos

La ciudad de Esquel se prepara para una jornada de viernes marcada por condiciones climáticas inestables. Según el Servicio Meteorológico, la combinación de bajas temperaturas, lluvias y nevadas, sumado a vientos con ráfagas importantes, pondrá a prueba nuevamente el sistema de drenaje urbano y la rutina de los vecinos.

El panorama para el viernes

La jornada comenzará con un escenario frío y ventoso: la temperatura durante la madrugada será de 0°C, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado con una temperatura de -1°C y vientos sostenidos de hasta 50 km/h.

Para la tarde, el pronóstico indica una máxima de 5°C con probabilidad de lluvias y nevadas, mientras que la noche cerrará con un descenso térmico marcado, alcanzando los -2°C.

Operativos municipales ante la emergencia

Ante este panorama, la Municipalidad de Esquel ha reforzado las tareas de mantenimiento que se vienen desarrollando en los últimos días. El personal de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental mantiene un esquema de trabajo preventivo sobre las bocas de agua y alcantarillas críticas, con el objetivo de evitar que el sedimento o los residuos obstruyan el escurrimiento ante las posibles nevadas y precipitaciones.

Desde el área de servicios recordaron que, aunque los operativos son constantes, la colaboración de los vecinos es fundamental: evitar arrojar residuos a la vía pública y mantener despejados los desagües domiciliarios son acciones que ayudan a prevenir anegamientos mayores.

Recomendaciones para los vecinos

Dadas las condiciones de inestabilidad, se recomienda:

Precaución al transitar: Ante la posibilidad de nevadas y temperaturas bajo cero, circular con extrema cautela por la presencia de hielo en calzada.

Seguridad: Asegurar objetos en balcones o patios ante la intensidad de las ráfagas previstas.

Información: Ante cualquier inconveniente derivado del temporal, comunicarse con las vías oficiales de atención municipal.