Heladas, calzada húmeda y trabajos viales en la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin

Las condiciones climáticas y los trabajos de mantenimiento obligan a circular con precaución sobre la Ruta Nacional 259, según el último parte emitido por Vialidad Nacional en el marco del Plan Invernal 2026.

En el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, la ruta se encuentra habilitada y con calzada de pavimento húmeda y mojada por lluvia. Además, se registran banquinas inestables con presencia de barro y agua, animales sueltos, viento y heladas. Desde Vialidad Nacional indicaron que hay equipos trabajando en el sector y recomendaron transitar con extrema precaución.

Por otra parte, el tramo Esquel–Trevelin también permanece habilitado, aunque presenta calzada húmeda y con acumulación de agua en algunos sectores. Las banquinas continúan inestables debido al barro y el agua, mientras que personal de Vialidad Nacional realiza tareas de distribución de sal sobre la calzada para mejorar las condiciones de circulación.

Las autoridades recordaron que la presencia de heladas y viento puede afectar la adherencia de los vehículos, por lo que se aconseja reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar la señalización vial.

El informe fue actualizado este jueves 12 de junio a las 8 de la mañana y forma parte de los reportes periódicos que Vialidad Nacional difunde durante la temporada invernal para informar el estado de las rutas de la región. Para más información sobre el estado de las rutas dirigirse al siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

R.G