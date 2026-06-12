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Por Redacción Red43

Sierra Colorada: Impulsan proyectos de compostaje y educación ambiental en la Escuela N.° 208

El municipio de Trevelin brindó una capacitación para fortalecer el circuito de producción propia en la huerta escolar, transformando residuos orgánicos en abono fértil.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Secretaría de Producción, llevó adelante una jornada de capacitación sobre compostaje en la Escuela N.° 208 de Sierra Colorada, con el objetivo de fortalecer las prácticas sustentables y el aprovechamiento de residuos orgánicos.

 

La actividad, coordinada por el equipo de Nicolás Ewdokimoff, permitió trabajar junto a la comunidad educativa en el diseño de un sistema de compostaje institucional. La iniciativa busca integrar este hábito de manera progresiva, transformando los residuos orgánicos generados en el establecimiento en abono para la huerta escolar, cerrando así un circuito virtuoso que vincula la educación, la producción de alimentos y el cuidado del entorno.

 

Aprendizaje con resultados tangibles Durante la visita, los participantes recorrieron las composteras y la huerta donde actualmente se cultivan diversos alimentos. Desde la institución destacaron el éxito de este proyecto pedagógico, subrayando que durante gran parte del año pudieron autoabastecerse con papas cosechadas por los propios estudiantes en la temporada anterior.

 

Desde el Ejecutivo municipal resaltaron que el compostaje es una herramienta clave para reducir el volumen de residuos que ingresan al sistema de recolección, a la vez que permite generar insumos para la producción de alimentos saludables. En este sentido, el municipio reafirmó su compromiso de acompañar a todos los establecimientos educativos de la zona que deseen implementar estas prácticas sustentables.

 

 

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