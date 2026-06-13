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13 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Costanera Sur recibió equipamiento tecnológico a través de Punto Digital

El presidente Juan Pablo Díaz destacó el compromiso hacia la institución violeta de José de San Martín  
Por Redacción Red43

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Gracias a gestiones realizadas y el trabajo articulado entre nuestro club, socios de la institución radicados en Esquel y el Punto Digital, se concretó la entrega de equipamiento tecnológico que permitirá fortalecer y poner en funcionamiento la secretaría del Club Costanera Sur de José de San Martín.

 

El equipamiento recibido consiste en una TV LED y en una computadora de escritorio completa, con todos sus componentes.

 

La entrega fue recibida por el presidente de la institución, Juan Pablo Díaz, quien destacó “la importancia de seguir construyendo vínculos entre instituciones para generar herramientas que fortalezcan el desarrollo de nuestro club”.

 

 

“Queremos expresar un especial agradecimiento al Director de Punto Digital de Esquel, Claudio Echaury, por su predisposición, acompañamiento y compromiso para con la instituciones social y deportiva de la provincia”.

 

“Estas acciones permiten continuar fortaleciendo nuestra infraestructura y mejorar los servicios que brindamos a socios, deportistas y familias”.

 

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