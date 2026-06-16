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16 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El Hoyo invita a vivir el Mundial 2026 en pantalla gigante

La Municipalidad anunció que los partidos de la Selección Argentina podrán seguirse en pantalla gigante. También habrá buffet a beneficio de instituciones locales.
Por Redacción Red43

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El Mundial 2026 ya comienza a sentirse en la Comarca Andina y en El Hoyo preparan una propuesta para compartir los encuentros de la Selección Argentina en un espacio abierto para vecinos y visitantes. La Municipalidad informó que se instalará una pantalla gigante en el auditorio de la Casa de la Cultura para transmitir los partidos del combinado nacional durante la fase de grupos.

 

La primera cita será este martes a las 22 horas, cuando Argentina enfrente a Argelia en uno de los encuentros más esperados por los hinchas que siguen el debut del equipo nacional en la competencia internacional.

 

Propuesta para seguir a la Selección Argentina

Desde el municipio convocaron a quienes quieran acompañar los partidos en un ambiente familiar y de encuentro. La iniciativa busca reunir a fanáticos del fútbol para compartir cada presentación de Argentina durante el torneo.

 

 

El auditorio de la Casa de la Cultura será el punto de encuentro para ver el partido frente a Argelia, con entrada abierta para quienes deseen acercarse a alentar a la Selección.

 

Además, se confirmó que habrá servicio de buffet cuya recaudación será destinada a instituciones de la localidad.

 

Los próximos partidos de Argentina que podrán verse en El Hoyo

La propuesta continuará durante los siguientes compromisos de la fase de grupos.

 

 

El cronograma anunciado incluye:

 

  • Argentina vs Austria, el lunes 22 de junio a las 14 horas.
  • Argentina vs Jordania, el sábado 27 de junio a las 23 horas.

De esta manera, quienes no puedan seguir los encuentros desde sus hogares tendrán una alternativa para disfrutar cada presentación del seleccionado nacional acompañados por otros hinchas.

 

Fútbol, encuentro y apoyo a instituciones

La expectativa por el Mundial 2026 crece en toda la Comarca Andina y actividades como esta buscan transformar cada partido en una experiencia compartida. A la pasión futbolera se suma la posibilidad de colaborar con instituciones locales a través del buffet organizado durante las transmisiones.

 

 

O.P.

 

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