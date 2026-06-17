Una docena de personas fue sorprendida en un allanamiento por juegos clandestinos

Una investigación por la presunta organización y explotación de juegos de azar clandestinos en El Bolsón derivó en un allanamiento realizado durante la madrugada en una vivienda de la localidad. El procedimiento fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal y contó con autorización judicial, en el marco de una causa que busca determinar el funcionamiento de una actividad de apuestas sin habilitación.

La diligencia fue llevada adelante por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, efectivos de la Policía de Río Negro y la fiscal Yamila Vera. Al ingresar al inmueble, los investigadores constataron la presencia de varias personas participando de juegos de apuestas.

Secuestro de dinero, celulares y otros elementos

Durante el operativo se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y distintos objetos considerados de interés para la causa. Además, se procedió a la identificación de todas las personas presentes en el lugar.

La investigación se originó a partir de una denuncia recibida por la Fiscalía. Desde entonces, se realizaron distintas tareas para reunir información y establecer si existía una estructura dedicada a desarrollar actividades vinculadas a los juegos de azar sin autorización legal.

Según trascendió, al momento del ingreso de los investigadores había alrededor de una docena de personas participando de las actividades bajo análisis. También se indicó que un pequeño grupo de asistentes se habría retirado del lugar antes de la llegada del personal policial.

La evidencia digital será analizada

Uno de los próximos pasos de la investigación será el análisis del contenido de los teléfonos celulares secuestrados. Los investigadores consideran que esa evidencia puede aportar información sobre la modalidad de funcionamiento y el alcance de la actividad.

De acuerdo con las hipótesis preliminares, las apuestas se registrarían mediante fichas mientras que los pagos y cobros se concretarían a través de transferencias electrónicas. Esa línea de trabajo forma parte de las medidas que buscan reconstruir cómo se desarrollaban las presuntas operaciones.

La incorporación de evidencia digital será determinante para establecer responsabilidades y definir los próximos avances de la causa.

Posibles formulaciones de cargos

Las personas identificadas durante el procedimiento fueron notificadas de que se encuentran alcanzadas por la investigación en curso. Una vez finalizado el análisis de la evidencia recolectada, podrían ser convocadas a una audiencia de formulación de cargos.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las tareas de producción de prueba y recopilación de información para esclarecer los hechos denunciados y determinar si existió una organización dedicada a la explotación de juegos de azar clandestinos en El Bolsón.

O.P.