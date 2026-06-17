10° -5°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 17 de Junio de 2026
RED43 comarca-andina El Bolsónjuegos clandestinosMinisterio publico fiscalPolicía de Río NegroAllanamiento
17 de Junio de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Una docena de personas fue sorprendida en un allanamiento por juegos clandestinos

La Fiscalía secuestró celulares, dinero en efectivo y otros elementos durante el procedimiento. Había varias personas participando de apuestas al momento de la intervención en El Bolsón.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una investigación por la presunta organización y explotación de juegos de azar clandestinos en El Bolsón derivó en un allanamiento realizado durante la madrugada en una vivienda de la localidad. El procedimiento fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal y contó con autorización judicial, en el marco de una causa que busca determinar el funcionamiento de una actividad de apuestas sin habilitación.

 

La diligencia fue llevada adelante por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, efectivos de la Policía de Río Negro y la fiscal Yamila Vera. Al ingresar al inmueble, los investigadores constataron la presencia de varias personas participando de juegos de apuestas.

 

Secuestro de dinero, celulares y otros elementos

Durante el operativo se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y distintos objetos considerados de interés para la causa. Además, se procedió a la identificación de todas las personas presentes en el lugar.

 

 

La investigación se originó a partir de una denuncia recibida por la Fiscalía. Desde entonces, se realizaron distintas tareas para reunir información y establecer si existía una estructura dedicada a desarrollar actividades vinculadas a los juegos de azar sin autorización legal.

 

Según trascendió, al momento del ingreso de los investigadores había alrededor de una docena de personas participando de las actividades bajo análisis. También se indicó que un pequeño grupo de asistentes se habría retirado del lugar antes de la llegada del personal policial.

 

La evidencia digital será analizada

Uno de los próximos pasos de la investigación será el análisis del contenido de los teléfonos celulares secuestrados. Los investigadores consideran que esa evidencia puede aportar información sobre la modalidad de funcionamiento y el alcance de la actividad.

 

 

De acuerdo con las hipótesis preliminares, las apuestas se registrarían mediante fichas mientras que los pagos y cobros se concretarían a través de transferencias electrónicas. Esa línea de trabajo forma parte de las medidas que buscan reconstruir cómo se desarrollaban las presuntas operaciones.

 

La incorporación de evidencia digital será determinante para establecer responsabilidades y definir los próximos avances de la causa.

 

Posibles formulaciones de cargos

Las personas identificadas durante el procedimiento fueron notificadas de que se encuentran alcanzadas por la investigación en curso. Una vez finalizado el análisis de la evidencia recolectada, podrían ser convocadas a una audiencia de formulación de cargos.

 

 

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las tareas de producción de prueba y recopilación de información para esclarecer los hechos denunciados y determinar si existió una organización dedicada a la explotación de juegos de azar clandestinos en El Bolsón.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Córdoba: hallan una nueva especie de mamífero en Traslasierra
2
 Cien vecinos de Esquel reciben sus certificados de oficios y ya preparan nuevos cursos
3
 Un volcán está que arde en la cordillera y hay alerta en toda la Patagonia
4
 Cargaba el celular dentro del auto y explotó: la mujer que lo acompañaba está grave por las quemaduras
5
 Mbappé hace historia en el Mundial 2026: superó a Messi y Pelé en la tabla de goleadores
1
 Pueblo Carao: "No es nuestro proyecto, sino de toda la comarca"
2
 La Copa Challenger Aniversario de Tecka entregará 4.500.000 de pesos en premios
3
 Seguridad Vial: una jornada para aprender las normas desde la infancia
4
 Copa Ciudad de Esquel de Boxeo: será este viernes, con una destacada velada interprovincial
5
 ¿Llega Uber a Esquel?
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -