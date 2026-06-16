Condenada por narcotráfico tras retirar una encomienda con droga en Comodoro

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dictó una sentencia de dos años de prisión en suspenso contra una mujer, identificada actualmente como Alexia Yasmín Sierra, tras hallarla responsable en calidad de partícipe secundaria del delito de transporte de estupefacientes. El caso tiene sus raíces en septiembre de 2023, cuando personal de Gendarmería Nacional, mediante tareas de control y el apoyo de un can antinarcóticos, detectó una encomienda sospechosa en la empresa Vía Cargo. En el interior de un bloque de motor, los efectivos encontraron ocho paquetes que contenían casi dos kilos de marihuana.





Ante el hallazgo, las autoridades judiciales ordenaron una entrega vigilada, procedimiento que permitió detener a la imputada el 19 de septiembre de 2023, en el momento en que se presentó en la sucursal para retirar el envío, acompañada por un hombre que la trasladó en su vehículo particular. Ambos fueron puestos a disposición de la justicia federal para avanzar con la investigación correspondiente.

Un punto destacado del proceso fue la rectificación de la identidad de la mujer. Según consta en el fallo firmado por el juez Enrique Baronetto, la imputada se identificaba con otro nombre al momento del hecho, pero durante el curso de la causa realizó su proceso de cambio de género, pasando a llamarse Alexia Yasmín Sierra, aunque manteniendo su mismo Documento Nacional de Identidad. En este sentido, el magistrado dejó constancia de que, bajo los términos de la Ley de Identidad de Género, no existió duda alguna de que la persona que retiró la encomienda y la actual identidad corresponden a la misma persona física.

El proceso judicial concluyó mediante un juicio abreviado en el que ambos involucrados admitieron su responsabilidad en el hecho. Además de la pena de prisión en suspenso, el Tribunal impuso reglas de conducta obligatorias para los condenados: deberán presentarse periódicamente ante el juzgado, abstenerse estrictamente del consumo de estupefacientes, no portar armas y mantener la prohibición de entablar cualquier tipo de vínculo con personas vinculadas al ámbito del narcotráfico.