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18 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Llega una jornada gratuita que permitirá acceder a estudios respiratorios sin costo

El Hospital de Área El Bolsón realizará el 24 de junio una jornada abierta con espirometrías sin costo y la participación de un especialista en neumonología del Hospital Fernández de Buenos Aires.
Por Redacción Red43

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El Hospital de Área El Bolsón anunció una jornada gratuita de evaluación pulmonar abierta a vecinos de distintas edades, con el objetivo de promover el control de la salud respiratoria y facilitar el acceso a estudios que permiten detectar y seguir distintas enfermedades pulmonares.

 

La actividad se desarrollará el próximo miércoles 24 de junio entre las 10 y las 17 horas y contará con la participación del médico neumonólogo Guillermo Montiel, coordinador general de la Unidad de Soporte Ventilatorio No Invasivo del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Según informaron desde el hospital, durante la jornada se realizarán más de 50 espirometrías gratuitas junto al equipo de profesionales del establecimiento de salud local.

 

 

Qué es una espirometría

La espirometría es un estudio rápido, indoloro y no invasivo que permite medir la capacidad y el funcionamiento de los pulmones.

 

Se utiliza para diagnosticar y monitorear enfermedades respiratorias como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y fibrosis pulmonar, entre otras patologías. Además, puede ayudar a detectar alteraciones respiratorias en personas que aún no presentan síntomas evidentes.

 

Por tratarse de una prueba sencilla y de corta duración, es una herramienta ampliamente utilizada en controles médicos y evaluaciones de salud respiratoria.

 

 

Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, tengan o no antecedentes de enfermedades respiratorias.

 

También podrán acceder adolescentes de entre 12 y 17 años, siempre que cuenten con autorización de madre, padre o tutor.

 

Cómo obtener un turno

Los turnos se entregan exclusivamente de manera presencial en la Mesa de Entradas del Hospital de Área El Bolsón.

 

 

La atención para solicitar turno se realiza de lunes a viernes entre las 8 y las 12:30 horas.

 

Debido a que la cantidad de estudios previstos es limitada, se recomienda acercarse con anticipación para consultar la disponibilidad.

 

 

 

O.P.

 

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