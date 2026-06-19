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19 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Se desarrolla una nueva edición del curso Bombero I para formar aspirantes al servicio

Una nueva camada de aspirantes comenzó su proceso de formación en Bomberos Voluntarios de El Hoyo. Durante los próximos meses recibirán capacitación teórica y práctica para incorporarse al cuerpo bomberil.
Por Redacción Red43

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Los Bomberos Voluntarios de El Hoyo dieron inicio este sábado a una nueva edición del curso Bombero I, la instancia de formación destinada a quienes buscan incorporarse al servicio activo de la institución.

 

Con el comienzo de las clases, un grupo de aspirantes empezó un recorrido de aprendizaje que tendrá conocimientos técnicos, práctica y valores vinculados a la labor bomberil.

 

La apertura de esta nueva etapa contó con la presencia de Laura López, jefa de sección del Centro de Formación Profesional N.º 657, quien acompañó el inicio de las actividades y participará en distintas instancias del proceso formativo.

 

 

Formación para las futuras generaciones de bomberos

El curso Bombero I representa el primer paso para quienes desean sumarse al trabajo que desarrollan los Bomberos Voluntarios de El Hoyo. Durante la capacitación, incorporarán herramientas fundamentales para desempeñarse en distintas situaciones de servicio, además de conocer el funcionamiento institucional y las responsabilidades que implica la tarea.

 

Según informaron desde el cuartel, el programa contempla tanto contenidos teóricos como actividades prácticas, con el objetivo de brindar una preparación integral a los aspirantes.

 

A lo largo de este proceso, desarrollarán habilidades vinculadas a la intervención operativa, la prevención y el trabajo en equipo, aspectos fundamentales para la actividad cotidiana de los bomberos voluntarios.

 

 

Acompañamiento de instructores y del cuerpo activo

Desde la institución también valoraron el rol de los instructores y de los integrantes del Cuerpo Activo, quienes tendrán la responsabilidad de acompañar la formación de los nuevos aspirantes.

 

La experiencia y los conocimientos acumulados por quienes ya integran el servicio serán parte fundamental del aprendizaje, permitiendo transmitir no solo técnicas de trabajo, sino también los principios que sostienen la actividad bomberil.

 

El compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio forman parte de los valores que los futuros bomberos deberán incorporar durante su formación, en un proceso que demanda constancia y dedicación.

 

 

Un nuevo paso para fortalecer el cuartel

Con el inicio del curso Bombero I, Bomberos Voluntarios de El Hoyo avanza en la preparación de una nueva generación de integrantes que, una vez finalizada la capacitación y cumplidos los requisitos correspondientes, podrán sumarse al servicio.

 

Desde la institución expresaron sus buenos deseos para quienes comenzaron esta etapa, remarcando la importancia de la formación continua para garantizar el funcionamiento y la renovación del cuerpo de bomberos en la localidad.

 

 

O.P.

 

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