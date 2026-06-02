Escándalo en un control de tránsito: el chofer de la grúa estaba borracho y no tenía carnet

El control de tránsito que se realizaba en el barrio Sarmiento, de Centenario, marchaba con la normalidad del caso hasta las tres de la madrugada del domingo: seis vehículos secuestrados por alcoholemia positiva, 14 infracciones, y los enojos de los conductores. Pero la cuestión subió de temperatura cuando advirtieron que el chofer de la grúa que debía trasladar los autos al depósito municipal, tenía “aliento etílico” y un andar vacilante.

Las protestas se hicieron más intensas, se produjeron empujones, volaron algunas piñas y todos reclamaban que se hiciera el mismo control al conductor de la grúa. Finalmente le hicieron el test y el resultado hizo saltar la banca: tenía 1,19 gramos de alcohol en sangre. Para empeorar las cosas: tampoco tenía la licencia de conducir en el lugar.

La grúa, un camión Mercedes Benz tipo camilla, terminó siendo trasladado hasta el depósito, escoltado por los móviles policiales, donde quedó secuestrado. La segunda alcoholemia positiva más alta fue para una conductora particular: una mujer que circulaba en una moto registró 0,95 gramos de alcohol en sangre.

Pero la más enojada era otra conductora, que circulaba a bordo de un Gol: enfatizó que le secuestraron el auto por tener la licencia en formato digital (que algunas jurisdicciones aceptan), y no en formato físico. Pero advirtió que iniciará acciones legales contra el municipio por lo ocurrido con la grúa.