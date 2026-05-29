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Por Redacción Red43

Plan Invernal 2026: precaución al circular por la Ruta 259

Las rutas se mantienen transitables entre Esquel y Trevelin, aunque las condiciones climáticas obligan a extremar cuidados al volante.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional informó este jueves por la mañana el estado de la Ruta Nacional 259 en el marco del Plan Invernal 2026 y solicitó a los automovilistas circular con extrema precaución debido a las condiciones climáticas y la presencia de equipos trabajando sobre la calzada.

 

En el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, la ruta se encuentra habilitada y con calzada normal, aunque con sal en algunos sectores. También se reportó viento, animales sueltos y personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento.

 

Por otra parte, entre Esquel y Trevelin, la calzada presenta sectores húmedos y banquinas húmedas debido a las lloviznas registradas durante la mañana. Desde el organismo remarcaron que continúan los trabajos preventivos sobre la ruta y reiteraron el pedido de transitar con precaución.

 

El parte fue emitido a las 8 de la mañana de este viernes 29 de mayo.

 

 

 

R.G

 

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