Plan Invernal 2026: precaución al circular por la Ruta 259

Vialidad Nacional informó este jueves por la mañana el estado de la Ruta Nacional 259 en el marco del Plan Invernal 2026 y solicitó a los automovilistas circular con extrema precaución debido a las condiciones climáticas y la presencia de equipos trabajando sobre la calzada.

En el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, la ruta se encuentra habilitada y con calzada normal, aunque con sal en algunos sectores. También se reportó viento, animales sueltos y personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento.

Por otra parte, entre Esquel y Trevelin, la calzada presenta sectores húmedos y banquinas húmedas debido a las lloviznas registradas durante la mañana. Desde el organismo remarcaron que continúan los trabajos preventivos sobre la ruta y reiteraron el pedido de transitar con precaución.

El parte fue emitido a las 8 de la mañana de este viernes 29 de mayo.

R.G