El Centro Cultural Melipal será sede de una clase gratuita de yoga este sábado

Este fin de semana se llevará a cabo una propuesta comunitaria en la ciudad de Esquel con motivo de la celebración del Día Internacional del Yoga. El encuentro está programado para este sábado 20 de junio y consistirá en una jornada abierta, libre y de acceso gratuito para todos los residentes de la localidad que deseen sumarse a la actividad.

La sede elegida para el desarrollo de este evento será el Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección céntrica de la Avenida Fontana y la Avenida Alvear. Los organizadores confirmaron que el inicio de las actividades está pautado para las 15:00 horas, momento en el cual se abrirán las puertas del espacio para recibir a los participantes.

Características de la propuesta y requisitos para asistir

Desde la organización del evento enfatizaron el carácter inclusivo de la convocatoria, señalando que no se requiere contar con conocimientos en la materia ni haber realizado la práctica con anterioridad. Los coordinadores explicaron explícitamente que no necesitás experiencia previa, ¡es una propuesta pensada para todos!, lo que permite la concurrencia de personas de distintas edades y condiciones físicas.

Respecto a la logística y los elementos necesarios para formar parte de la clase colectiva, los responsables indicaron que no es indispensable contar con equipamiento complejo. Los interesados en asistir solo deben contemplar una recomendación básica de comodidad para el correcto desarrollo de los ejercicios dentro del salón: solo traé tu mat y una mantita para estar cómodo/a.

Campaña de recaudación y acción solidaria

Más allá del aspecto estrictamente recreativo y de bienestar, el encuentro poseerá una finalidad de asistencia comunitaria. En este sentido, se implementará una acción solidaria simultánea para recolectar insumos esenciales que serán destinados a diferentes entidades y sectores de la ciudad.

Para cumplir con este propósito, los organizadores invitan a todos aquellos que concurran al Centro Cultural Melipal a colaborar de manera voluntaria mediante la entrega de diversos elementos. De acuerdo con el listado oficial establecido, en el lugar se recibirán de forma prioritaria alimentos no perecederos, artículos de limpieza o alimento para mascotas (específicamente destinado a perros y gatos), elementos que serán acopiados y donados de forma íntegra tras la finalización de la jornada.

T.B