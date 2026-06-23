Instituciones y vecinos elaboran el mapa de riesgo de incendios en Ushuaia

La Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego llevó adelante en Ushuaia una serie de talleres participativos destinados a la construcción del Mapa de Riesgo de Incendios Forestales de la cuenca alta de la ciudad. Las jornadas se desarrollaron en la Casa de la Mujer y reunieron a vecinos, referentes barriales, organismos provinciales y municipales, instituciones científicas y actores vinculados a la gestión del territorio y las emergencias.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto de prevención de incendios forestales financiado a través del programa Pago por Resultados del Fondo Verde para el Clima. En Argentina, la iniciativa es administrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mientras que en la Patagonia la formulación y coordinación técnica está a cargo del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), que impulsa acciones orientadas al manejo integral del fuego y la protección de los bosques nativos.

El subsecretario de Manejo del Fuego, Rodrigo Cía, destacó que “estos talleres aportan información cercana y concreta sobre los riesgos que pueden presentarse en las zonas altas de la ciudad. El conocimiento de quienes habitan y utilizan estos espacios es fundamental para construir un diagnóstico realista y planificar acciones de prevención más efectivas”.

Los encuentros estuvieron orientados a identificar riesgos, fortalezas y desafíos presentes en la interfaz urbano-forestal, una zona especialmente sensible por la cercanía entre los sectores habitados y el bosque nativo. En las mesas de trabajo, vecinos y referentes comunitarios aportaron sus conocimientos sobre el territorio, mientras que organismos e instituciones como la Municipalidad de Ushuaia, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, entre otros, contribuyeron desde su experiencia en prevención, planificación y respuesta ante emergencias.

Por su parte, la ingeniera forestal María Marcela Godoy, integrante del CIEFAP, explicó que “necesitamos incorporar los conocimientos y saberes de la comunidad para construir una planificación participativa que permita implementar medidas de prevención y mitigación de incendios forestales en la cuenca alta de Ushuaia”. Asimismo, remarcó que esta instancia constituye una primera etapa de trabajo que servirá de base para futuras acciones y nuevas oportunidades de financiamiento destinadas a fortalecer la gestión del riesgo en la provincia.

La información relevada permitirá elaborar un diagnóstico participativo y avanzar en la planificación de medidas orientadas a reducir el riesgo de incendios forestales en la cuenca alta de Ushuaia. Los resultados formarán parte de las acciones que el proyecto viene desarrollando en distintas localidades patagónicas para fortalecer la prevención, la planificación territorial y la gestión integral del fuego, promoviendo herramientas que contribuyan a la protección de los bosques y las comunidades.

R.G

