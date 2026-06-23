El Bolsón se prepara para el inicio de la temporada invernal en el Cerro Perito Moreno

El Cerro Perito Moreno, ubicado en El Bolsón, dará inicio a su temporada invernal 2026 el próximo 27 de junio.

El centro de esquí llega a la apertura con trabajos de infraestructura en marcha y una oferta de servicios que incluye ampliación de pistas y sistemas de elevación.

En diálogo con Red43 Comarca Andina, el director de Laderas, Julián Rudolph, detalló el estado de preparación del complejo y las principales características de la temporada.

Infraestructura y condiciones de la montaña

Para este invierno, el centro de esquí contará con 25 kilómetros esquiables distribuidos en 17 pistas de distintos niveles de dificultad. La red de medios de elevación incluye 10 instalaciones que permiten el acceso a diferentes sectores de la montaña.

Entre las obras en desarrollo se encuentra la incorporación de una aerosilla cuádruple, que se suma a la infraestructura existente y busca mejorar la circulación interna.

También se prevé un refuerzo en la producción de nieve de cultivo mediante la incorporación de nuevos cañones, una herramienta utilizada para complementar las condiciones naturales de nieve.

Servicios y actividades en la montaña

Además de la actividad principal de esquí y snowboard, el complejo ofrece alternativas como culipatín, paseos con raquetas y recorridos peatonales en sectores habilitados de la montaña.

La oferta gastronómica se distribuye en distintos puntos del cerro, con espacios destinados al descanso y permanencia durante la jornada.

Acceso y conexión

El acceso al Cerro Perito Moreno se realiza desde El Bolsón, a unos 25 kilómetros del centro urbano. También es posible llegar desde localidades cercanas como Lago Puelo y El Hoyo.

Las conexiones aéreas más utilizadas son los aeropuertos de Bariloche y Esquel, que concentran el arribo de visitantes nacionales e internacionales durante la temporada.

El complejo dispone además de transporte público estacional y servicios de transfer privados desde distintos puntos de la Comarca Andina.

Proyección de la temporada

Desde la administración del cerro se prevé una temporada con aproximadamente 100 días de operación, sujeta a las condiciones climáticas. El cierre suele extenderse hasta octubre, dependiendo de la evolución de la nieve.

O.P.