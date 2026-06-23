Salud y servicio para los vecinos: hoy cumple 20 años el CAPS Ceferino

Omar Antihuala lleva 7 años coordinando el Centro de salud del barrio Ceferino Namuncurá, 12 años al servicio desde este espacio que hoy celebra su 20° aniversario.
“Hace 20 años que se encuentra el edificio en este barrio”, explicó, espacio con una amplia capacidad de atención de 8 a 16 horas: “Atendemos desde niños hasta adultos mayores, odontología, pediatría, medicina general, psicología. Nutrición también”.
Dos turnos y una diversidad de áreas que fue creciendo con las necesitades: “Nosotros tenemos dos jornadas divididas en 6 horas. Enfermería, por ejemplo, atiende de 8 a 14 y de 10 a 16 horas. Y medicina general también. Pediatría tenemos turno tarde, únicamente los días lunes. Odontología tenemos turno tarde y los viernes turno mañana”.
El festejo será almorzando y compartiendo entre algunos de los 35 trabajadores, para tomar impulso en las tareas cotidianas: “todo lo que es difusión lo hacemos a través de las redes sociales, también a través de los trabajadores comunitarios, que ellos van a terreno, visitas domiciliarias. Pero generalmente, o a través de los medios también”.
Las necesidades de atención se ven afectadas por la economía: “muchos no tienen ahorro social. Y por ahí lo que es medicación, No llegamos a cubrir a pacientes con patologías crónicas. Si bien la medicación llega, pero no llega lo suficiente para cubrir a aquellos pacientes que no tienen ahorro social. Hoy en día la economía en general, hay obras sociales que no te cubren al 100% y es algo que debe salir de tu bolsillo para poder comprar la medicación, tenga o no tenga ahorro. Imagínate vos lo que no tienen ahorro social”.
La infraestructura del CAPS fue creciendo lento, pero respondiendo a las necesidades estos 20 años: “ya hace 12 años que estoy, fue avanzando tanto en tecnología como en estructura también. Ha ido cambiando, como todo, va cambiando día a día. Ahora se están gestionando, ya está en proceso la historia clínica digital, que nos informaron que entre hoy y mañana van a venir a poner las computadoras y después hacer todo el cableado y demás para que comience a funcionar en poco tiempo. Y eso implicaría un poquito más de agilización en algunas cosas”.
SL