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23 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Salud y servicio para los vecinos: hoy cumple 20 años el CAPS Ceferino

Omar Antihuala lleva 12 años en este espacio, hoy como coordinador, siempre como un punto de referencia para la salud de la región.
Por Redacción Red43

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Omar Antihuala lleva 7 años coordinando el Centro de salud del barrio Ceferino Namuncurá, 12 años al servicio desde este espacio que hoy celebra su 20° aniversario.

 


“Hace 20 años que se encuentra el edificio en este barrio”, explicó, espacio con una amplia capacidad de atención de 8 a 16 horas: “Atendemos desde niños hasta adultos mayores, odontología, pediatría, medicina general, psicología. Nutrición también”.

 


Dos turnos y una diversidad de áreas que fue creciendo con las necesitades: “Nosotros tenemos dos jornadas divididas en 6 horas. Enfermería, por ejemplo, atiende de 8 a 14 y de 10 a 16 horas. Y medicina general también. Pediatría tenemos turno tarde, únicamente los días lunes. Odontología tenemos turno tarde y los viernes turno mañana”.

 


El festejo será almorzando y compartiendo entre algunos de los 35 trabajadores, para tomar impulso en las tareas cotidianas: “todo lo que es difusión lo hacemos a través de las redes sociales, también a través de los trabajadores comunitarios, que ellos van a terreno, visitas domiciliarias. Pero generalmente, o a través de los medios también”.

 


Las necesidades de atención se ven afectadas por la economía: “muchos no tienen ahorro social. Y por ahí lo que es medicación, No llegamos a cubrir a pacientes con patologías crónicas. Si bien la medicación llega, pero no llega lo suficiente para cubrir a aquellos pacientes que no tienen ahorro social. Hoy en día la economía en general, hay obras sociales que no te cubren al 100% y es algo que debe salir de tu bolsillo para poder comprar la medicación, tenga o no tenga ahorro. Imagínate vos lo que no tienen ahorro social”.

 


La infraestructura del CAPS fue creciendo lento, pero respondiendo a las necesidades estos 20 años: “ya hace 12 años que estoy, fue avanzando tanto en tecnología como en estructura también. Ha ido cambiando, como todo, va cambiando día a día. Ahora se están gestionando, ya está en proceso la historia clínica digital, que nos informaron que entre hoy y mañana van a venir a poner las computadoras y después hacer todo el cableado y demás para que comience a funcionar en poco tiempo. Y eso implicaría un poquito más de agilización en algunas cosas”.

 


SL
 

 

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