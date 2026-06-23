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Por Redacción Red43

10 millones de cadáveres y restos de 5 millones de años: cómo es el cementerio de ballenas más grande del mundo

Fue encontrado en un océano a 7 mil metros de profundidad por un equipo internacional de científicos. Tiene una extensión de 1.200 kilómetros.
Por Redacción Red43

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Un equipo internacional de científicos identificó el mayor y más profundo cementerio de ballenas conocido hasta la fecha. El hallazgo se produjo a 7.000 metros de profundidad en la fractura de Diamantina, frente a las costas de Australia.

 

El descubrimiento, publicado en la revista Nature, revela una extensión de 1.200 kilómetros con una posible acumulación de hasta 10 millones de cadáveres. Los datos indican una densidad de 759,5 individuos por kilómetro cuadrado.

 

La necrópolis contiene osamentas de ejemplares actuales y fósiles de hace 5,3 millones de años. Entre los restos destaca un cráneo de la ballena picuda Pterocetus benguelae y la descripción de una nueva especie denominada Pterocetus diamantinae.

 

El fenómeno conocido como caída de ballena permite que los restos sirvan de sustento para diversos organismos. En la zona se identificaron cinco caídas activas con comunidades de gusanos devoradores de huesos y bivalvos quimiosintéticos.

 

Las condiciones extremas de la fosa y las incrustaciones de hierro y manganeso favorecieron la preservación de los esqueletos. Los expertos señalan que este corredor funciona como un sumidero de carbono con impacto en los ciclos biogeoquímicos.

 

 

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