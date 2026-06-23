Puerto Madryn: presentan beneficios para asociaciones civiles junto a ARCA

El Gobierno del Chubut llevará adelante una reunión informativa destinada a asociaciones civiles de Puerto Madryn y la región para brindar detalles sobre los beneficios y simplificaciones administrativas establecidos a partir de la nueva normativa implementada en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Durante el encuentro, impulsado a través del Ministerio de Gobierno y la Inspección General de Justicia (IGJ), se explicarán los alcances de la medida, que incorpora beneficios impositivos y herramientas de simplificación administrativa para asociaciones civiles comprendidas en el régimen simplificado, facilitando su regularización y fortalecimiento institucional.

Asesoramiento, requisitos y acceso a beneficios

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Provincia para acompañar a las asociaciones civiles, reconociendo el importante rol social, deportivo, cultural y comunitario que desempeñan en cada localidad.

Además de la presentación de los principales aspectos de la normativa, los asistentes podrán realizar consultas y recibir asesoramiento sobre los requisitos, alcances y modalidades de acceso a los beneficios vigentes.

La actividad se realizará el próximo 29 de junio, a las 18 horas, en el Bingo Municipal, ubicado en Belgrano 585, Puerto Madryn. La participación será libre y gratuita.

R.G