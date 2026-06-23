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23 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Puerto Madryn: presentan beneficios para asociaciones civiles junto a ARCA

En la jornada se explicarán los alcances de la medida que incorpora herramientas de simplificación administrativa, facilitando la regularización y fortalecimiento institucional de las organizaciones. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut llevará adelante una reunión informativa destinada a asociaciones civiles de Puerto Madryn y la región para brindar detalles sobre los beneficios y simplificaciones administrativas establecidos a partir de la nueva normativa implementada en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

 

Durante el encuentro, impulsado a través del Ministerio de Gobierno y la Inspección General de Justicia (IGJ), se explicarán los alcances de la medida, que incorpora beneficios impositivos y herramientas de simplificación administrativa para asociaciones civiles comprendidas en el régimen simplificado, facilitando su regularización y fortalecimiento institucional.

 

 

 

Asesoramiento, requisitos y acceso a beneficios

 

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Provincia para acompañar a las asociaciones civiles, reconociendo el importante rol social, deportivo, cultural y comunitario que desempeñan en cada localidad.

 

Además de la presentación de los principales aspectos de la normativa, los asistentes podrán realizar consultas y recibir asesoramiento sobre los requisitos, alcances y modalidades de acceso a los beneficios vigentes.

 

La actividad se realizará el próximo 29 de junio, a las 18 horas, en el Bingo Municipal, ubicado en Belgrano 585, Puerto Madryn. La participación será libre y gratuita.

 

 

 

 

R.G

 

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