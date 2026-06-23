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Por Redacción Red43

Esquel tiene 100 nuevos instaladores eléctricos domiciliarios

La Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Municipalidad de Esquel y la Cooperativa 16 de Octubre concluyeron las capacitaciones.
Por Redacción Red43

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La Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Municipalidad de Esquel y la Cooperativa 16 de Octubre realizaron el acto de cierre de la capacitación “Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias”, con la entrega de certificados a los participantes y docentes que formaron parte de la propuesta.

 

La ceremonia se desarrolló el pasado viernes en el Salón Ahonikenk y contó con la presencia de autoridades de las tres instituciones organizadoras. En representación de la UNPSJB participaron la delegada zonal, María de las Nieves González, y el subsecretario de Extensión Universitaria, Alexis Pantaenius. Por el Municipio estuvieron presentes el intendente Matías Taccetta, la secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, Fabiana Vázquez, y la subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto. En tanto, por la Cooperativa 16 de Octubre acompañaron el vicepresidente Omar Olguín, el jefe de Personal Carlos Moraga y los ingenieros Tello y Acheritovere.

 

Durante el acto, las autoridades destacaron el valor de las capacitaciones con orientación laboral y remarcaron la importancia del trabajo articulado entre las instituciones para generar nuevas oportunidades de formación y empleo para la comunidad.

 

Asimismo, los organizadores resaltaron el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de los 100 participantes que completaron la capacitación, adquiriendo conocimientos y herramientas que fortalecen sus posibilidades de inserción laboral y desarrollo personal.

 

La iniciativa se consolidó como una propuesta de formación de gran impacto para la comunidad, reafirmando el compromiso conjunto de la Universidad, el Municipio y la Cooperativa con la capacitación y el desarrollo de recursos humanos calificados en la ciudad.
 

 

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