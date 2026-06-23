Esquel: El municipio lanzó un plan de regularización con beneficios para contribuyentes

Por iniciativa del intendente Matías Taccetta, la Municipalidad de Esquel elaboró un régimen de moratoria destinado a la regularización de deudas tributarias y multas, con el objetivo de brindar herramientas concretas a vecinos y comerciantes para ponerse al día con sus impuestos.

La propuesta contempla la posibilidad de adherirse desde la promulgación de la ordenanza y hasta el 31 de agosto de 2026, e incluye todas aquellas deudas vencidas al 31 de marzo de 2026 correspondientes a tributos municipales y multas.

En ese marco, el plan prevé importantes beneficios para quienes decidan regularizar su situación mediante la condonación de intereses resarcitorios y punitorios, de acuerdo con la modalidad de pago elegida. Para quienes opten por el pago contado, la quita de intereses será del 60%; para planes de entre 2 y 12 cuotas, la reducción alcanzará el 50%; mientras que para quienes elijan financiar su deuda entre 13 y 18 cuotas, la quita será del 40%.

Desde el Ejecutivo Municipal, el intendente Taccetta remarcó que esta iniciativa busca acompañar a los contribuyentes en un contexto económico complejo, facilitando mecanismos accesibles para que puedan regularizar su situación y cumplir con sus obligaciones de manera planificada.

Asimismo, Taccetta destacó que el municipio promueve este tipo de políticas con una mirada cercana y orientada al diálogo, lo que prioriza la generación de oportunidades para el cumplimiento voluntario y la regularización de deudas por sobre medidas restrictivas.

De esta manera, la gestión municipal continúa impulsando acciones que fortalecen el vínculo con los vecinos y el sector comercial, brindando alternativas que permitan ordenar las finanzas de los contribuyentes y, al mismo tiempo, sostener el desarrollo de la ciudad.

R.G