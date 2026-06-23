Morir en la vereda: discutió con su pareja, forcejearon, cayó y el golpe fue fatal

Un hombre de 31 años murió en el hospital Castro Rendón de Neuquén tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza, apenas una hora después de protagonizar una discusión con su pareja.

La violenta secuencia se desencadenó dentro de una casa ubicada sobre la calle Rawson, entre Pedro Antonio y Ruca Choroy, en el barrio Villa Ceferino. A tal punto escaló la pelea, que obligó a intervenir a efectivos de la Comisaría Tercera. Según indicaron fuentes policiales, lograron contener la situación y la mujer, de 29 años, se fue del lugar. Sin embargo, el conflicto no terminó allí.

Cerca de una hora y media después, la joven volvió y el enfrentamiento se reanudó en la vereda de la casa, esta vez con la presencia de la madre de la víctima y el propio hombre. En medio del forcejeo, el hombre cayó al suelo y sufrió una lesión grave en la cabeza.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón, donde murió poco después a causa del golpe en la cabeza. La Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Lorena Juárez, ordenó la realización de una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

Además, el gabinete de Criminalística trabaja en la recolección de pruebas científicas, mientras se revisan cámaras de seguridad y se toman testimonios de testigos. La investigación busca determinar si el hombre fue golpeado con un destornillador que la mujer tenía en la mano, si fue empujado o si la caída fue accidental.

El comisario Sergio Llaytuqueo detalló que se registraron “dos episodios de violencia” en pocas horas y que la mujer quedó demorada tras el segundo incidente. Además, trascendió que la pareja contaba con antecedentes de conflictos previos y denuncias por violencia, aunque ese punto aún está bajo análisis judicial.

También se investiga un posible “problema de consumo problemático” entre ambos. “Estamos abiertos a cualquier tipo de hipótesis”, sostuvo el comisario Llaytuqueo.