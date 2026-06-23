Parques Nacionales avanza con un retiro voluntario que reduce personal y redefine la estructura interna

La Administración de Parques Nacionales (APN) puso en marcha un Sistema de Retiro Voluntario para 2026 destinado al personal permanente del organismo. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe en una política de reorganización que implica una reducción de la estructura administrativa.

El esquema alcanza a trabajadores de planta permanente con estabilidad laboral, aunque bajo condiciones específicas de edad, antigüedad y situación previsional.

Régimen con alcance limitado y exclusiones

Podrán adherirse los agentes con al menos dos años de antigüedad que cumplan los requisitos establecidos por la normativa. Sin embargo, el sistema deja afuera a los integrantes del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, además de personal con sumarios administrativos en trámite, causas judiciales vinculadas a la función pública o beneficios jubilatorios ya otorgados.

El plazo de adhesión será de 30 días corridos desde el inicio del período habilitado, aunque cada solicitud quedará sujeta a evaluación interna, lo que habilita la posibilidad de rechazo según criterios operativos de la propia administración.

Compensaciones escalonadas y salida del sistema estatal

Quienes accedan al retiro voluntario recibirán una gratificación extraordinaria de egreso, calculada en función de la antigüedad y el salario habitual.

El esquema establece un 90% del salario bruto por año trabajado para agentes de hasta 60 años, y un 85% para quienes tengan entre 61 y 64 años. El pago se realizará en tres tramos, con un desembolso inicial del 35% y dos cuotas posteriores para completar el monto total.

Además, la normativa fija topes para las compensaciones más altas, lo que limita el alcance del beneficio en determinados casos.

Reducción de cargos y efectos a futuro

Uno de los puntos centrales del régimen es que los cargos de quienes se adhieran serán eliminados y no podrán volver a cubrirse bajo ninguna modalidad de contratación. Esto implica una disminución permanente de la planta y un rediseño de áreas internas.

A su vez, quienes ingresen al sistema no podrán reingresar al Sector Público Nacional durante cinco años, lo que marca una salida prolongada del empleo estatal.

O.P.