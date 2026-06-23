Más de 80 equipos participarán en el Torneo Nacional de Newcom en El Bolsón

Quedan casi tres meses para el torneo y hay un gran interés de muchos equipos del país, inclusive se anotaron dos elencos paraguayos, para tomar parte de la cuarta edición del Torneo Nacional de Newcom que se jugará en la localidad de El Bolsón desde el viernes 9 al domingo 11 de octubre.

Lo que pasa es que será fin de semana largo y no hay mejor programa que pasarlo en familia en un lugar de ensueño. Y el Newcom mueve multitudes.

El Torneo Nacional de Newcom, que está organizado por Jorge Omad y la profesora Marcela Hess, se jugarán en distintos predios de la localidad ubicada en la Comarca Andina.

Según se pudo saber, se calcula que unos 80 equipos tomarán parte de este torneo siendo récord de participantes y las categorías que tomarán parte serán tres: +40, +50 y +60 años.

Además de los equipos locales, confirmaron su participación elencos de la localidad misionera de Puerto Rico, también de La Rioja, San Luis, Mendoza, provincia de Buenos Aires y CABA.

También participarán elencos de Rio Gallegos, Puerto San Julián, Luis Piedrabuena, Comodoro Rivadavia y Trelew, entre otros muchos lugares.

Habrá importantes premios en dinero en efectivo, además de trofeos y otros regalos.

Las inscripciones tienen un costo de 150 mil pesos por equipos (más el pago de arbitraje) y los equipos interesados podrán recabar mayor información comunicándose al 294 4903856.