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25 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Corte de energía afectará a cinco localidades de la Comarca Andina

La interrupción del suministro eléctrico fue programada para este jueves y alcanzará a cinco localidades de la zona debido a trabajos previstos en la estación transformadora El Coihue.
Por Redacción Red43

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La Dirección General de Servicios Públicos informó que este jueves 25 de junio se realizará un corte de energía en la Comarca Andina que afectará a usuarios de distintas localidades cordilleranas durante más de dos horas.

 

Según detalló el organismo provincial, la interrupción del servicio se extenderá entre las 12 y las 14:30 hs y responde a trabajos programados en la estación transformadora El Coihue.

 

El corte alcanzará a las localidades de Epuyén, Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo, por lo que se recomienda a vecinos, instituciones y comercios tomar las previsiones necesarias para reducir inconvenientes durante el período previsto para las tareas.

 

 

Trabajos programados en la estación transformadora El Coihue

Desde Servicios Públicos explicaron que la suspensión del suministro se debe a trabajos que se realizarán en la estación transformadora El Coihue, una instalación que abastece a gran parte de las localidades de la cordillera chubutense.

 

Este tipo de intervenciones requiere, en determinados casos, la interrupción temporal del servicio para garantizar condiciones adecuadas de trabajo y permitir el desarrollo de las maniobras previstas sobre la infraestructura eléctrica.

 

Si bien el horario informado para el corte es de dos horas y media, la restitución del servicio dependerá de la finalización de las tareas programadas.

 

 

Qué localidades estarán afectadas

De acuerdo con la información difundida oficialmente, el corte de energía en la Comarca Andina afectará a: Epuyén, Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo.

 

La interrupción comenzará a las 12 horas y se extenderá hasta las 14:30, siempre y cuando los trabajos se desarrollen dentro de los plazos previstos.

 

Recomendaciones

Ante cortes programados de este tipo, suele aconsejarse desconectar artefactos electrónicos sensibles y evitar el uso simultáneo de equipos eléctricos una vez restablecido el servicio, para disminuir el riesgo de sobrecargas.

 

 

También puede resultar conveniente cargar previamente teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos que puedan ser necesarios durante el horario afectado.

 

 

O.P.

 

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