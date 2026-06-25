FIFA analiza una modificación histórica en las definiciones por penales para el Mundial 2026

La definición por penales es considerada uno de los momentos de mayor tensión emocional en el fútbol, donde convergen la técnica, la fortaleza mental y el factor suerte. Ante esto, la FIFA analiza simplificar el procedimiento previo mediante un único sorteo de moneda para equilibrar las condiciones entre ambos equipos.

Actualmente, los capitanes participan de dos sorteos distintos:

- El primero determina el arco donde se ejecutarán los remates.

- El segundo establece qué equipo comenzará pateando.

El inconveniente detectado es que un mismo equipo puede ganar ambos sorteos y acumular una ventaja doble antes del primer disparo. Estudios académicos respaldados por la FIFA indican que quien ejecuta el primer penal posee una ventaja psicológica significativa al trasladar constantemente la presión al adversario.

Para corregir esta posible desigualdad, la modificación apunta a que con una única moneda al aire, el capitán ganador elija entre ejecutar primero o seleccionar el arco. Automáticamente, el equipo perdedor obtendrá la opción restante.

De aprobarse esta iniciativa por la IFAB, se debería realizar una adecuación específica en la Regla 10 —Determinación del Resultado de un Partido—, ya que cualquier ajuste en el mecanismo debe incorporarse formalmente al protocolo para garantizar la uniformidad en todas las competiciones oficiales.

Desde la perspectiva arbitral, esta medida se enmarca en la tendencia de reducir factores aleatorios y aumentar la equidad deportiva, similar a la implementación de herramientas como el VAR o la tecnología de línea de gol. Si bien la esencia de los penales no cambiaría, el objetivo es garantizar que el resultado dependa de las capacidades de los protagonistas y no de privilegios otorgados por el azar.