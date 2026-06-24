Alerta sanitaria: los casos de sífilis en Argentina alcanzaron un nivel récord

La sífilis, una infección con siglos de historia, atraviesa en la Argentina un brote sin precedentes. Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, calificó la situación como "alarmante" y señaló que el impacto es mayor en el segmento de 20 a 24 años. Durante una entrevista en Infobae, el especialista puso el foco en la necesidad de romper con los tabúes y fortalecer las políticas de prevención.

Cahn explicó que, a diferencia de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) que requieren estudios complejos como el PCR, la sífilis cuenta con métodos de diagnóstico rápidos y sencillos. "Es un pinchacito en el dedo. Existe un 'test dúo' que permite detectar tanto el VIH como la sífilis en solo quince minutos", detalló.





El director de Fundación Huésped destacó además la eficacia del tratamiento médico actual: "Si el test da positivo, la penicilina cura la infección. Es una medicación gratuita y cubierta por todos los subsistemas de salud en Argentina". Por ello, el mensaje central es no esperar a la aparición de síntomas, ya que las lesiones (chancros o llagas) pueden localizarse en áreas no visibles.

Uno de los factores que agrava la expansión de la sífilis es el marcado descenso en el uso del preservativo, que sigue siendo la única barrera efectiva contra esta y otras ITS. Según los datos citados por Cahn, solo el 15% de la población declara utilizarlo de manera habitual.





El especialista denunció una falla en la distribución estatal de estos insumos durante 2025 y advirtió sobre el impacto del estigma: "El peor error es mantener el silencio. La sexualidad sigue siendo un tema tabú y cuando las personas, especialmente los jóvenes, se animan a hablar o concientizar, reciben ataques abominables".

Recomendaciones y prevención

Ante este panorama, desde la Fundación hacen un llamado a la responsabilidad individual y colectiva:

Testeo anual: Se recomienda realizarse el test rápido al menos una vez al año.

Prevención combinada: Aunque existen métodos como la PrEP para prevenir el VIH, el preservativo sigue siendo insustituible para evitar la sífilis y otras infecciones.

Vacunación VPH: Se recordó que la vacuna contra el VPH es gratuita, está incluida en el calendario nacional y requiere una sola dosis a los 11 años.

Atención al embarazo: Es crucial el control prenatal para prevenir la sífilis congénita, la cual se transmite de la madre al bebé durante la gestación o lactancia.

Para fomentar el testeo, Fundación Huésped promueve diversas campañas, como la iniciativa "Testeá tu pasión", que busca desdramatizar el acceso a los centros de salud. "Si tenemos tiempo para otras actividades, tenemos quince minutos para cuidar nuestra salud", concluyó Cahn.