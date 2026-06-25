Invitan a una jornada de observación de aves en la laguna Willimanco

La actividad está programada para iniciar a las 14:00 horas, un horario pensado estratégicamente para evitar las bajas temperaturas que caracteriza a esta época del año. El itinerario contempla un recorrido integral por la laguna Willimanco y sus zonas aledañas, permitiendo a los participantes avistar diversas especies locales. Además, la propuesta incluye una parada especial para visitar los tucuqueres que habitan en el camino hacia el espejo de agua.

Detalles de la convocatoria:

Punto de encuentro: La salida partirá desde las oficinas de Turismo, ubicadas en la intersección de las calles Alvear y Sarmiento.

Horario de partida: 14:00 horas.

Se invita a toda la comunidad a participar de este encuentro, que busca acercar a los vecinos a la biodiversidad local en un entorno seguro y en un horario adaptado a las condiciones climáticas invernales.



