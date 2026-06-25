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25 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Invitan a una jornada de observación de aves en la laguna Willimanco

Este domingo, los amantes de la naturaleza y la ornitología tendrán una nueva oportunidad de disfrutar de una salida guiada para observar aves de ecotono y conocer el hábitat de los tucuqueres en nuestra región.
Por Redacción Red43

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La actividad está programada para iniciar a las 14:00 horas, un horario pensado estratégicamente para evitar las bajas temperaturas que caracteriza a esta época del año. El itinerario contempla un recorrido integral por la laguna Willimanco y sus zonas aledañas, permitiendo a los participantes avistar diversas especies locales. Además, la propuesta incluye una parada especial para visitar los tucuqueres que habitan en el camino hacia el espejo de agua.

 

Detalles de la convocatoria:

 

  • Punto de encuentro: La salida partirá desde las oficinas de Turismo, ubicadas en la intersección de las calles Alvear y Sarmiento.

     

  • Horario de partida: 14:00 horas.

     

Se invita a toda la comunidad a participar de este encuentro, que busca acercar a los vecinos a la biodiversidad local en un entorno seguro y en un horario adaptado a las condiciones climáticas invernales.

 

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