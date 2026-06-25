Trevelin: once mujeres buscan conformar una cooperativa de trabajo

Con el firme objetivo de emprender y brindar servicios a la comunidad, esta mañana se realizó una importante reunión entre las interesadas, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Cooperativa 16 de Octubre y el Municipio de Trevelin. Las participantes son egresadas del Curso de Formación en Oficios que llevan adelante las tres instituciones involucradas de manera conjunta.

Alexis Pantaenius, subsecretario de Extensión Universitaria, valoró positivamente el encuentro y resaltó la iniciativa del grupo de mujeres. El funcionario explicó que en este caso se informó sobre la manera de iniciar una cooperativa de estas características, que busca prestar servicios de instalaciones domiciliarias. Asimismo, destacó que se trata de mujeres que también están derribando prejuicios sobre estos empleos, que comúnmente los desarrollan varones.

Del encuentro formativo y organizativo también formaron parte Pablo Cárdenas y el contador Pablo Fuentealva en representación de la Cooperativa 16 de Octubre, mientras que por el municipio de Trevelin participó Isael Ingram. Las reuniones con este grupo de emprendedoras continuarán en los próximos días a fin de realizar los siguientes pasos de tipo administrativo para consolidar la propuesta.