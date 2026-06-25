°
-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad TrevelinUNPSJB
25 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin: once mujeres buscan conformar una cooperativa de trabajo

Egresadas de un curso de oficios dictado por la UNPSJB, la Cooperativa 16 de Octubre y el municipio se reunieron para avanzar en la creación de una entidad de servicios de instalaciones domiciliarias. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el firme objetivo de emprender y brindar servicios a la comunidad, esta mañana se realizó una importante reunión entre las interesadas, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Cooperativa 16 de Octubre y el Municipio de Trevelin. Las participantes son egresadas del Curso de Formación en Oficios que llevan adelante las tres instituciones involucradas de manera conjunta.

 

Alexis Pantaenius, subsecretario de Extensión Universitaria, valoró positivamente el encuentro y resaltó la iniciativa del grupo de mujeres. El funcionario explicó que en este caso se informó sobre la manera de iniciar una cooperativa de estas características, que busca prestar servicios de instalaciones domiciliarias. Asimismo, destacó que se trata de mujeres que también están derribando prejuicios sobre estos empleos, que comúnmente los desarrollan varones.

 

Del encuentro formativo y organizativo también formaron parte Pablo Cárdenas y el contador Pablo Fuentealva en representación de la Cooperativa 16 de Octubre, mientras que por el municipio de Trevelin participó Isael Ingram. Las reuniones con este grupo de emprendedoras continuarán en los próximos días a fin de realizar los siguientes pasos de tipo administrativo para consolidar la propuesta.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: Accidente vehicular frente a la UNPSJB
2
 Corte de energía afectará a cinco localidades de la Comarca Andina
3
 Taccetta presidirá la mesa de intendentes de la Cordillera que se suman al frente oficialista
4
 Patagonia Andina apuesta a la calidad y suma nuevos productos para los vecinos de Esquel
5
 Esquel realizará un MATE-Encuentro para promover los derechos de las personas mayores
1
 Cine y filosofía: proyectarán "Tres adioses" en el Centro Cultural Esquel Melipal
2
 La UNPSJB Sede Esquel abre concurso docente para la carrera de Ciencias de la Educación
3
 Esquel: el Centro Cultural Melipal presenta el "Encuentro Awen"
4
 Se acerca el invierno: qué hacer en Esquel en tus vacaciones
5
 Manuel Flores competirá en el Argentino de Powerlifting
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -