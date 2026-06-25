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25 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Distribución de libros en bibliotecas populares de Chubut

La Subsecretaría de Cultura entregó material bibliográfico de la CONABIP a instituciones de Puerto Madryn y avanzó en una agenda de trabajo para fortalecer el desarrollo de estos espacios. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, continúa fortaleciendo el trabajo de las bibliotecas populares de la provincia mediante la distribución de material bibliográfico enviado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

 

En ese marco, el subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastié, recibió a Lorena Sánchez, Andrea Romero y Jessica Gutiérrez, integrantes de las comisiones directivas de las bibliotecas populares Güemes, Belgrano y San Martín de la ciudad de Puerto Madryn, a quienes entregó distintos ejemplares.

 

 

 

Durante el encuentro, además de concretar la recepción del material bibliográfico, se dialogó sobre la actualidad de las bibliotecas populares madrynenses, analizando el desarrollo de sus actividades comunitarias, la situación edilicia y de infraestructura de cada institución y las distintas acciones que llevan adelante de manera articulada como bibliotecas hermanas.

 

El aporte realizado por la CONABIP resulta fundamental para la actualización permanente del patrimonio bibliográfico de las bibliotecas populares, favoreciendo el acceso de la comunidad a nuevos contenidos y fortaleciendo el rol cultural y educativo que cumplen estas instituciones en cada localidad.

 

Finalmente, las representantes de las bibliotecas y el subsecretario de Cultura avanzaron en la posibilidad de coordinar futuras actividades conjuntas utilizando herramientas y programas provinciales, entre ellos el Bibliomóvil y los espacios lúdicos, con el objetivo de ampliar las propuestas destinadas a niños, jóvenes y familias de la comunidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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