Trevelin convoca a emprendedores para el Paseo Municipal de Invierno 2026

El Paseo Municipal de Invierno 2026 se desarrollará del 16 al 19 de julio, consolidándose como un espacio clave para la visibilización y el fortalecimiento de la producción local, el diseño independiente, la artesanía y la gastronomía regional durante la temporada alta de invierno.

Detalles de la convocatoria y stands

La organización dispuso diferentes valores para los espacios de venta, adaptados a las necesidades de cada rubro:

Stand general: $70.000.

Stand esquina: $80.000.

Stand gastronómico: $80.000.

Descuentos especiales por inscripción anticipada

Con el objetivo de fomentar la participación regional, el municipio ofrece beneficios significativos para quienes realicen su preinscripción antes del 3 de julio de 2026:

Residentes de Trevelin y sus Parajes: 50% de descuento.

Residentes de localidades vecinas: 15% de descuento.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas en formar parte de este evento, ya sean artesanos, manualeros, diseñadores o emprendedores gastronómicos, tienen tiempo de preinscribirse hasta el 3 de julio inclusive.

Para obtener más información o realizar la inscripción, deberán comunicarse vía WhatsApp al número 2945 56-1923.

Esta propuesta se presenta como una vidriera fundamental para los hacedores locales, en un evento que año tras año convoca a miles de personas en el corazón de Trevelin.