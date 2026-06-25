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25 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin convoca a emprendedores para el Paseo Municipal de Invierno 2026

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes anunció el lanzamiento de una nueva edición de su tradicional feria invernal, que tendrá lugar en julio en el Complejo Polideportivo Municipal Evita.
Por Redacción Red43

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El Paseo Municipal de Invierno 2026 se desarrollará del 16 al 19 de julio, consolidándose como un espacio clave para la visibilización y el fortalecimiento de la producción local, el diseño independiente, la artesanía y la gastronomía regional durante la temporada alta de invierno.

 

Detalles de la convocatoria y stands

 

La organización dispuso diferentes valores para los espacios de venta, adaptados a las necesidades de cada rubro:

 

  • Stand general: $70.000.

     

  • Stand esquina: $80.000.

     

  • Stand gastronómico: $80.000.

     

Descuentos especiales por inscripción anticipada

 

Con el objetivo de fomentar la participación regional, el municipio ofrece beneficios significativos para quienes realicen su preinscripción antes del 3 de julio de 2026:

 

  • Residentes de Trevelin y sus Parajes: 50% de descuento.

     

  • Residentes de localidades vecinas: 15% de descuento.

     

¿Cómo participar?

 

Las personas interesadas en formar parte de este evento, ya sean artesanos, manualeros, diseñadores o emprendedores gastronómicos, tienen tiempo de preinscribirse hasta el 3 de julio inclusive.

 

Para obtener más información o realizar la inscripción, deberán comunicarse vía WhatsApp al número 2945 56-1923.

 

Esta propuesta se presenta como una vidriera fundamental para los hacedores locales, en un evento que año tras año convoca a miles de personas en el corazón de Trevelin.

 

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