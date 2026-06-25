Entrega de contenedores e incentivo a la separación de residuos en Esquel

En el marco de la ordenanza 329 de Generadores Especiales de Residuos, el municipio de Esquel comenzó con el equipamiento de infraestructura en los establecimientos educativos de la ciudad. La iniciativa busca reactivar la conciencia ambiental desde las aulas para que el mensaje se replique en los hogares de los vecinos.

"Queríamos comentar el trabajo que llevamos adelante en las instituciones educativas, que tiene que ver con esta ordenanza de Generadores Especiales de Residuos. Ayer puntualmente iniciamos con la entrega de contenedores", detalló Mariana López Rey. La funcionaria explicó que la medida responde a una solicitud del intendente para fortalecer el sistema de separación en origen en aquellos espacios que producen un volumen de desechos superior al domiciliario.

La propuesta no se limita a la distribución de elementos, sino que forma parte de un programa educativo integral. "Es una política pública que el intendente nos ha solicitado desarrollar, que tiene que ver con la educación en materia de gestión de residuos y separación en las instituciones educativas. Es un proyecto muy interesante para que pueda ser algo que trascienda y quede en el tiempo", afirmó López Rey.

Por otro lado, la gerenta del GIRSU hizo un firme llamado al sector comercial, recordando que la normativa vigente alcanza a todos los establecimientos que superen los límites de generación estándar. "La ordenanza exige y obliga la separación de residuos. Creo que tenemos que empezar a entender que es nuestro compromiso hacerlo. Es obligatorio separar los residuos en Esquel, cada uno de los comercios tiene la obligatoriedad de separarlos", enfatizó.

Desde el área técnica señalaron que se brindará soporte, asesoramiento y acompañamiento a los comerciantes que tengan dudas sobre la implementación del sistema o que busquen alternativas para minimizar el uso de bolsas y embalajes en la actividad diaria.

EBW