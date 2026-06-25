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25 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Hospital de Epuyén: "Tener este edificio nos va a llenar de satisfacción"

La directora del nosocomio, Tilsa Aburto, destacó que la infraestructura contará con internación y radiología, lo que permitirá brindar comodidad y una atención digna a la comunidad. 
Por Redacción Red43

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La comunidad de Epuyén se encuentra expectante ante el avance de la construcción del nuevo hospital, una infraestructura sumamente esperada que promete transformar la atención sanitaria en la localidad. La directora del Hospital Rural, Tilsa Aburto, expresó su profunda alegría al ver que este proyecto, postergado por mucho tiempo, finalmente se está materializando y se encuentra en una etapa avanzada de ejecución.

 

La necesidad de un nuevo espacio físico es crítica debido al crecimiento de la población y del propio equipo de salud. Actualmente, el edificio existente quedó chico para albergar a los profesionales y brindar comodidad. Con una planta de alrededor de 82 trabajadores, que también cubren la demanda de dos puestos sanitarios, la estructura actual colapsó en su capacidad. "El hospital donde estamos es muy pequeño, ya no entran más profesionales", señaló Aburto, remarcando que el espacio físico ya no da abasto para las exigencias diarias.

 

El nuevo centro asistencial está diseñado para revertir completamente esta situación, ofreciendo instalaciones modernas y completas. Contará con salas de internación, un área de radiología y todo el equipamiento necesario para cubrir las demandas del pueblo. Este cambio no solo beneficiará a los pacientes, sino también a los trabajadores que consideran al nosocomio como su segundo hogar. "Tener este edificio yo creo que nos va a llenar de satisfacción", manifestó la directora con entusiasmo.

 

La velocidad con la que se están llevando a cabo las tareas edilicias genera una gran ilusión entre los habitantes y el personal sanitario, que ve cada vez más cerca el día de la mudanza. "Están trabajando rapidísimo, así que prontito estaremos acá", concluyó Aburto respecto al futuro inmediato de la salud en la localidad.

 

 

 

 

 

 

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