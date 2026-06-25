°
-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43
25 de Junio de 2026
|
Por Redacción Red43

Cine y filosofía: proyectarán "Tres adioses" en el Centro Cultural Esquel Melipal

El taller "Lo que una imagen puede" invita a la comunidad a una función especial del film de Isabel Coixet. La jornada combinará la proyección de la obra con un espacio de análisis y reflexión filosófica.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El próximo domingo 28 de junio, el Centro Cultural Esquel Melipal será el punto de encuentro para el taller de cine y filosofía "Lo que una imagen puede". En esta ocasión, se presentará la película "Tres adioses" (2025), dirigida por Isabel Coixet.

 

Sinopsis y reflexión

 

La historia sigue a Marta, quien tras ser abandonada por su pareja, Antonio, atraviesa un profundo proceso de tristeza y soledad. Sin embargo, lo que inicialmente parece ser un cuadro derivado del desamor, se revela como un desafío de salud. Ante la cercanía de la muerte, la protagonista comienza a redescubrir la belleza del mundo a través de la comida, la música y el amor, encontrando "otros sabores" para la vida.

 

El taller utiliza como eje conceptual una cita de Friedrich Nietzsche en Ecce homo: “.. En este día de plenitud, donde todo madura y no solo la uva se vuelve marrón, acaba de caer un rayo de sol sobre mi vida: miré hacia atrás, miré hacia afuera, nunca vi tanto y tan buenas cosas de una vez…”.

 

Información del evento

 

  • Fecha: Domingo 28 de junio.

     

  • Horario: 18:00 hs.

     

  • Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal.

     

  • Entrada: $ 6.000.

     

  • Duración: 120 minutos.

     

  • Público: Dirigido a jóvenes y adultos.

     

Este espacio propone no solo el disfrute cinematográfico, sino también un análisis profundo sobre la existencia y los cambios de perspectiva que enfrentan las personas ante las adversidades de la vida.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: Accidente vehicular frente a la UNPSJB
2
 Corte de energía afectará a cinco localidades de la Comarca Andina
3
 Taccetta presidirá la mesa de intendentes de la Cordillera que se suman al frente oficialista
4
 Patagonia Andina apuesta a la calidad y suma nuevos productos para los vecinos de Esquel
5
 Esquel realizará un MATE-Encuentro para promover los derechos de las personas mayores
1
 Cine y filosofía: proyectarán "Tres adioses" en el Centro Cultural Esquel Melipal
2
 La UNPSJB Sede Esquel abre concurso docente para la carrera de Ciencias de la Educación
3
 Esquel: el Centro Cultural Melipal presenta el "Encuentro Awen"
4
 Se acerca el invierno: qué hacer en Esquel en tus vacaciones
5
 Manuel Flores competirá en el Argentino de Powerlifting
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -