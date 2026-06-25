Cine y filosofía: proyectarán "Tres adioses" en el Centro Cultural Esquel Melipal

El próximo domingo 28 de junio, el Centro Cultural Esquel Melipal será el punto de encuentro para el taller de cine y filosofía "Lo que una imagen puede". En esta ocasión, se presentará la película "Tres adioses" (2025), dirigida por Isabel Coixet.

Sinopsis y reflexión

La historia sigue a Marta, quien tras ser abandonada por su pareja, Antonio, atraviesa un profundo proceso de tristeza y soledad. Sin embargo, lo que inicialmente parece ser un cuadro derivado del desamor, se revela como un desafío de salud. Ante la cercanía de la muerte, la protagonista comienza a redescubrir la belleza del mundo a través de la comida, la música y el amor, encontrando "otros sabores" para la vida.

El taller utiliza como eje conceptual una cita de Friedrich Nietzsche en Ecce homo: “.. En este día de plenitud, donde todo madura y no solo la uva se vuelve marrón, acaba de caer un rayo de sol sobre mi vida: miré hacia atrás, miré hacia afuera, nunca vi tanto y tan buenas cosas de una vez…”.

Información del evento

Fecha: Domingo 28 de junio.

Horario: 18:00 hs.

Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal.

Entrada: $ 6.000.

Duración: 120 minutos.

Público: Dirigido a jóvenes y adultos.

Este espacio propone no solo el disfrute cinematográfico, sino también un análisis profundo sobre la existencia y los cambios de perspectiva que enfrentan las personas ante las adversidades de la vida.