Esquel: el Centro Cultural Melipal presenta el "Encuentro Awen"

El "Encuentro Awen" promete ser una tarde dedicada a celebrar el arte, la música y el encuentro comunitario. La propuesta contará con la participación de estudiantes de todas las edades, quienes brindarán presentaciones grupales y ensambles musicales.

Detalles del evento

Fecha y hora: Sábado 27 de junio, a las 16:30 hs.

Entradas: Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $12.000.

Artistas invitados: La jornada incluirá una participación especial de Jardín Sonoro y un cuadro de bailes folklóricos dirigido por la profesora Sol Kerbage.

Para obtener más información o adquirir entradas, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes contactos telefónicos: 2945 604648, 221 6699080 o 2945 330257.



