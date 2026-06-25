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25 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: el Centro Cultural Melipal presenta el "Encuentro Awen"

Este sábado 27 de junio, el Centro Cultural Esquel Melipal será escenario de una muestra artística y musical que reunirá el trabajo realizado por estudiantes durante la primera mitad del año.
Por Redacción Red43

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El "Encuentro Awen" promete ser una tarde dedicada a celebrar el arte, la música y el encuentro comunitario. La propuesta contará con la participación de estudiantes de todas las edades, quienes brindarán presentaciones grupales y ensambles musicales.

 

Detalles del evento

 

  • Fecha y hora: Sábado 27 de junio, a las 16:30 hs.

     

  • Entradas: Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $12.000.

     

  • Artistas invitados: La jornada incluirá una participación especial de Jardín Sonoro y un cuadro de bailes folklóricos dirigido por la profesora Sol Kerbage.

     

Para obtener más información o adquirir entradas, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes contactos telefónicos: 2945 604648, 221 6699080 o 2945 330257.

 

 

 

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