Se acerca el invierno: qué hacer en Esquel en tus vacaciones

Si hay algo que representa a la Patagonia, es su encanto invernal. El paisaje y las experiencias se visten de blanco al compás de la naturaleza y realzan la esencia de Esquel.

El centro de esquí La Hoya, se destaca por su cercanía, seguridad, servicios y precios competitivos. Ubicado a solo 12 kilómetros de Esquel, La Hoya cuenta con 30 pistas, 8 medios de elevación y una de las mejores nieves de la Patagonia.





La montaña cuenta con servicios para todos los gustos: alquiler de equipos de esquí y snowboard, gastronomía de montaña, escuela de esquí y pistas para todos los niveles.

Si hablamos de imperdibles, el Parque Nacional Los Alerces, Patrimonio Mundial por la UNESCO no puede faltar. Naturaleza y conexión se combinan en actividades como el trekking, la contemplación de paisajes y en las experiencias más icónicas de este lugar.

La excursión al Alerzal Milenario, al Glaciar Torrecillas y al Lago Kruger seducen a los aventureros y se destacan como lugares de conservación que dificilmente encontrarás en otros sitios de la Patagonia. Caminar entre alerces milenarios, observar un testigo de la última glaciación, y escuchar las historias de uno de los sitios más puros de Los Alerces no tienen comparación.





Asimismo, el Viejo Expreso Patagónico “La Trochita” sorprende con su majestuosidad y su legado inigualable. A bordo de locomotoras de 1922, este recorrido conecta Esquel con la comunidad de Nahuelpan, volviendo a esta experiencia en un imperdible que viaja a través del tiempo, la cultura y los paisajes.

Este tren sale los días sábados desde la ciudad y siempre suma salidas en la semana durante las vacaciones.





Expo Invierno, eventos deportivos y una agenda nutrida

El invierno, lejos de ser quietud y tranquilidad también moviliza y emana calidez. La Expo Invierno te invita a encontrarte con el lado artesanal, cultural y productivo de Esquel en una propuesta abierta y gratuita a todo público, desde el 16 al 19 de julio en el Gimnasio Municipal León Camilo Catena.

La gastronomía de Esquel también está presente. Más allá de los sabores del cordero, la trucha patagónica y los hongos de ciprés, el 18 de julio Esquel sorprenderá con la 2° edición del Guiso de Montaña, un certamen gastronómico que reunirá a los mejores chef de la ciudad.

Paralelo a este evento, se realizará el Cross Nocturno trepada a La Cruz, un desafío en parejas con distancias de 5 y 10 km lleno de sorpresas, adrenalina y una experiencia inigualable con una promesa sabrosa al finalizar la carrera: calentar el cuerpo y degustar el mejor guiso de la Patagonia.

Las bellezas ocultas de Esquel

Pero Esquel tiene otras bellezas que no todos conocen: los viñedos de la Ruta 259, productos novedosos como el astroturismo y el Canopy en Pueblo Alto.





Si buscás conectar con las historias y el legado de las comunidades, el turismo rural en Alto Río Percy te sorprenderá con la Microsonda, Legales y Piedra de la Aguja. También Nahuelpan está presente con propuestas gastronómicas ancestrales como Casa de Piedra, Casa de las Artesanas y el sendero Huella del Cóndor.





Esquel es un punto de partida para tu aventura y para viajar en el tiempo. A través de excursiones al Área Natural Protegida de “Piedra Parada”, podrás contemplar un gigante en el medio de la estepa que se alza inmenso y cuenta la historia de 55 millones de años.

Si buscás nieve pero no necesariamente esquiás tenemos otra sorpresa para vos: a solo una hora de Esquel por la Ruta 259 podrás llegar a Sierra Colorada, un lugar que apuesta por el turismo rural y recupera la cultura ancestral a través de caminatas guiadas, cabalgatas, gastronomía y los relatos de los pobladores. Un sitio ideal para hacer trekking con nieve, caminata con raquetas y descubrir la Patagonia desde su lado más auténtico.





Elegí la aventura que más se adapte a vos

Esquel es un destino que se adapta a vos y se queda para siempre. Desde turismo activo con actividades al aire libre, hasta experiencias reconfortantes con la mejor gastronomía y los vinos más australes del país.

Si estás en Buenos Aires podés llegar mediante un vuelo directo desde Aeroparque, y si estás en Córdoba, a partir de agosto comienza a operar el nuevo vuelo directo desde agosto a octubre. Este último mes se destaca por la floración de los tulipanes en Trevelin, un espectáculo que atrae a miles de turistas en una época del año muy especial.

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