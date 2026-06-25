Manuel Flores competirá en el Argentino de Powerlifting

El intendente de la ciudad, Matías Taccetta, junto al subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, recibieron al atleta Manuel Ernesto Flores. El deportista comenzará este viernes su participación en el Campeonato Argentino de Powerlifting, certamen de gran relevancia que tiene lugar en la ciudad bonaerense de Morón.

Durante el encuentro, Taccetta formalizó la entrega de una resolución que otorga un aporte económico no reintegrable. Esta ayuda financiera está destinada a cubrir la compra de los pasajes de Flores, buscando respaldar su presencia en esta destacada cita deportiva de nivel nacional.

En este marco, Taccetta valoró el esfuerzo de quienes llevan la bandera de la ciudad a diferentes competencias y destacó el compromiso de la gestión con los atletas locales. "Desde el municipio seguimos acompañando a nuestros deportistas porque sabemos el enorme esfuerzo y compromiso que implica prepararse para competir. Queremos que puedan concentrarse en dar lo mejor de sí y que sientan el acompañamiento de toda la comunidad", señaló el intendente.

Además, el mandatario local hizo hincapié en que estas acciones responden a una política sostenida por parte del estado municipal. "Cada vez que un deportista de Esquel participa en una competencia nacional o internacional, está llevando el nombre de nuestra ciudad con orgullo. Por eso creemos que es fundamental estar presentes y brindar las herramientas que estén a nuestro alcance", afirmó Taccetta.

A modo de cierre, el intendente envió sus buenos deseos al representante local antes de su debut en el certamen. "Le deseamos el mayor de los éxitos en esta competencia. Estamos convencidos de que va a representar a Esquel de la mejor manera, con el esfuerzo, la dedicación y los valores que lo caracterizan. Toda la ciudad estará acompañándolo", concluyó.

EBW