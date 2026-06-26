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Por Redacción Red43

¡Que se despeje el cielo esquelense! Hoy hay lluvia de estrellas

 La lluvia de Bootidas, conocida por su comportamiento impredecible, surcará el cielo hoy y se podrá ver desde Chubut. Los detalles.
Por Redacción Red43

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El cielo nocturno de junio regalará uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año con la llegada de las Bootidas, una lluvia de meteoros conocida por su comportamiento impredecible y por la posibilidad de sorprender con espectáculos inesperados de estrellas fugaces.

 

A diferencia de otras lluvias de meteoros que mantienen una actividad relativamente constante cada año, las Bootidas pueden presentar desde apenas unos cuantos meteoros visibles hasta ráfagas de decenas o incluso más de 100 por hora, motivo por el que son consideradas una de las lluvias de estrellas más difíciles de pronosticar. 

 

La lluvia de meteoros Bootidas estará activa del 22 de junio al 2 de julio de 2026. Sin embargo, el momento de mayor actividad está previsto para la noche del 27 de junio y las primeras horas del 28 de junio, cuando aumentan las posibilidades de observar más meteoros en el cielo. 

 

Los especialistas recomiendan prestar especial atención durante la madrugada del 27 de junio, ya que es el periodo en el que el radiante de la lluvia de estrellas se encontrará en una posición más favorable para su observación. 

 

¿Por qué las Bootidas son tan impredecibles?

 


Las Bootidas tienen su origen en el cometa 7P/Pons-Winnecke, que deja una estela de polvo y fragmentos a lo largo de su órbita alrededor del Sol. Cuando la Tierra atraviesa esa región del espacio, dichas partículas ingresan a la atmósfera y generan los destellos luminosos conocidos como meteoros o estrellas fugaces. 

 

Lo que hace especial a este fenómeno es que la distribución de partículas en la trayectoria del cometa es irregular. Debido a ello, algunos años apenas se observan unos pocos meteoros por hora, mientras que en otros se han registrado explosiones de actividad que han sorprendido a los astrónomos. 

 

¿Cómo ver la lluvia de estrellas Bootidas?

 


Para disfrutar de este espectáculo astronómico no es necesario utilizar telescopios ni equipos especializados. Los expertos recomiendan observar el cielo a simple vista desde lugares alejados de las ciudades y de la contaminación lumínica. 

 

Algunas recomendaciones para mejorar la experiencia son:

 

Buscar un sitio con cielo despejado y poca iluminación artificial.
Permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante al menos 20 minutos.
Evitar el uso constante de teléfonos celulares o luces brillantes.
Mirar hacia la zona noreste del cielo, en dirección a la constelación de Boötes. 

 

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