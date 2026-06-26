Niños que mueren dentro de los autos y adultos ahogados: el calor no perdona en Francia

Un niño de 3 años murió dentro de un automóvil en el noroeste de París, en una jornada marcada por temperaturas elevadas y alerta roja por calor en gran parte de Francia.

El menor fue hallado en el interior de un vehículo estacionado frente a su domicilio en la localidad de Saint-Gratien, región de Île-de-France, donde la temperatura rondaba los 40 grados.

De acuerdo con la fiscalía de Pontoise, cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, los padres del niño ya intentaban realizar maniobras de reanimación por un paro cardiorrespiratorio, sin resultados.

Luego de conocer que su hijo fue declarado muerto en el lugar, la madre fue derivada a un hospital en estado de conmoción. El padre, por su parte, fue interrogado por la Policía en el marco de una investigación por presunto homicidio involuntario.

Según las primeras informaciones del caso, el niño había sido enviado a dormir una siesta y, en ese lapso, permaneció sin supervisión durante aproximadamente 45 minutos, tiempo en el que quedó dentro del vehículo. El alcalde de Saint-Gratien, Julien Bachard, se refirió al episodio y lo catalogó como una "terrible tragedia".

Francia registró el miércoles su jornada más calurosa desde que existen registros comparables, superando el récord del día anterior, en el marco de una ola de calor que afecta a amplias regiones del país.

El fenómeno climático impacta en distintos puntos de Europa occidental, donde se registran valores superiores a los 30 °C y condiciones extremas en varias zonas urbanas y rurales.

En ese contexto, se reportaron más de 40 muertes por ahogamiento en Francia durante el mismo período, además de fallecimientos de personas en situación de calle vinculados a las altas temperaturas.

En la ciudad de Carpentras, en el sureste del país, dos niños de 2 y 4 años fueron hallados muertos dentro de un automóvil, en otro episodio ocurrido días antes bajo condiciones similares.