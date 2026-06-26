Municipio reconoce a estudiantes y crea la bandera más larga de Esquel

La Dirección de Educación de la Municipalidad de Esquel, a cargo de Aldana Roberts Marrero, anunció el lanzamiento de un programa de reconocimiento destinado a abanderados y escoltas de instituciones públicas de la ciudad, abarcando los niveles primario, secundario, terciario y universitario.

"Es un programa que estamos gestionando además y articulando con el área de cultura, con el área de turismo, de deportes, que tiene el objetivo de reconocer a los abanderados y escoltas de todas las instituciones de todos los niveles con distintos premios", explicó Roberts Marrero. Los reconocimientos incluirán entradas a escuelas municipales de deporte, eventos culturales, cine y actividades turísticas como la Trochita o el campo de tulipanes. "La idea es darle un reconocimiento a los estudiantes por su mérito, por su esfuerzo en todas las instituciones públicas acá de Esquel", destacó la funcionaria.

Por su parte, la Coordinación de Primera Infancia, liderada por Rosana Ledesma, presentó en simultáneo el proyecto para la construcción de la bandera más larga de la ciudad de Esquel, una iniciativa que nació desde el Jardín 2414.

"Esta bandera va a tener diferentes etapas, estamos en la primera etapa que abarcamos a todos los jardines que se quieran comprometer o quieran participar", detalló Ledesma, quien además confirmó que en esta instancia inicial también participan los veteranos de guerra. El proyecto contempla una segunda etapa el año próximo con escuelas primarias, para luego continuar con secundarias, terciarias, universidades, clubes, asociaciones y la comunidad en general.

La intención de las autoridades es presentar la primera parte de la insignia patria en el próximo desfile del 9 de julio, la cual ya supera los 30 metros de extensión. "Queríamos llegar al 20 de junio, pero la verdad no llegamos con la terminación del proyecto, y no es un proyecto que lo presentamos y decimos ya está, sino que también consultamos con supervisión para integrar a todas las instituciones", señaló la coordinadora.

Para aquellos jardines o familias que deseen sumarse de forma particular a la propuesta, se solicita el aporte de un pedazo de 30 centímetros de tela tafeta, de color celeste o blanco. Las donaciones se reciben en las oficinas de la coordinación en 25 de Mayo 283, primer piso, o en las sedes de los jardines maternales 2403 y 2414.

EBW