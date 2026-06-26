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Por Redacción Red43

Esquel será sede de un curso de láser odontológico con capacitación teórica y práctica

La propuesta, destinada a profesionales de la odontología, se realizará los días 13 y 14 de agosto en el Círculo Odontológico de Esquel. Incluirá workshop, materiales, coffee break y almuerzo.
Por Redacción Red43

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Los días 13 y 14 de agosto, el Círculo Odontológico de Esquel será sede de los módulos 2 y 3 del Curso de Láser, una capacitación orientada a profesionales de la odontología que busca profundizar en las aplicaciones clínicas de esta tecnología.

 

El curso será dictado por el odontólogo Lucas García Puente y se desarrollará de 9:00 a 18:00 horas en la sede del Círculo Odontológico, ubicada en Alberdi 619, en la ciudad de Esquel.

 

Durante las dos jornadas se abordarán temas vinculados a la utilización del láser y los LED para la fotobiomodulación de tejidos duros y blandos, la aceleración del remodelado óseo, los movimientos de ortodoncia y la cicatrización posterior a procedimientos quirúrgicos.

 

 

 

Además, la capacitación incluirá contenidos sobre el uso del láser en procesos de descontaminación para tratamientos de endodoncia y periodoncia.

 

La propuesta contempla un workshop con materiales incluidos, además de coffee break y almuerzo para los participantes.

 

Quienes deseen obtener más información o realizar la inscripción pueden comunicarse con Maxi Henrik, de Rutiden, al teléfono 294-468-1508.

 

 

 

R.G

 

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