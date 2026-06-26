Esquel será sede de un curso de láser odontológico con capacitación teórica y práctica

Los días 13 y 14 de agosto, el Círculo Odontológico de Esquel será sede de los módulos 2 y 3 del Curso de Láser, una capacitación orientada a profesionales de la odontología que busca profundizar en las aplicaciones clínicas de esta tecnología.

El curso será dictado por el odontólogo Lucas García Puente y se desarrollará de 9:00 a 18:00 horas en la sede del Círculo Odontológico, ubicada en Alberdi 619, en la ciudad de Esquel.

Durante las dos jornadas se abordarán temas vinculados a la utilización del láser y los LED para la fotobiomodulación de tejidos duros y blandos, la aceleración del remodelado óseo, los movimientos de ortodoncia y la cicatrización posterior a procedimientos quirúrgicos.

Además, la capacitación incluirá contenidos sobre el uso del láser en procesos de descontaminación para tratamientos de endodoncia y periodoncia.

La propuesta contempla un workshop con materiales incluidos, además de coffee break y almuerzo para los participantes.

Quienes deseen obtener más información o realizar la inscripción pueden comunicarse con Maxi Henrik, de Rutiden, al teléfono 294-468-1508.

R.G