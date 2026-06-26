Un proyecto familiar que empezó en un galpón y hoy se consolida como club

El Club Escape Deportivo de El Bolsón obtuvo su personería jurídica, una instancia que le permite consolidar su funcionamiento institucional y proyectar nuevas actividades dentro de un espacio que nació del trabajo familiar y el impulso vecinal en menos de un año.

El reconocimiento se suma al proceso de crecimiento que viene desarrollando la institución desde su origen, cuando una familia de la localidad decidió poner en marcha una escuelita de vóley. Con recursos propios, alquilaron un galpón, acondicionaron el espacio, pintaron la cancha y lo adaptaron para la práctica deportiva y recreativa.

Ese punto de partida permitió que el proyecto evolucionara rápidamente hasta convertirse en un club con organización formal y una oferta deportiva en expansión.

Actividades y proyección deportiva

Actualmente, Escape Deportivo ofrece propuestas para distintas edades. La actividad comienza con iniciación deportiva para niñas y niños desde los 4 años, continúa con vóley formativo y competitivo, y se extiende a clases para personas adultas. También incorpora espacios de acondicionamiento físico.

En su planificación a corto y mediano plazo, el club prevé sumar disciplinas como newcom y hockey, con el objetivo de ampliar las opciones deportivas disponibles para vecinos y vecinas de la localidad.

Formación y acompañamiento

Uno de los ejes centrales de la institución es el acompañamiento de deportistas en sus distintas etapas. La propuesta busca generar un entorno de práctica constante, formación técnica y contención social para quienes participan de sus actividades.

En este trabajo se destaca la participación de Alejandra, preparadora física y auxiliar en kinesiología, con experiencia en instituciones deportivas como Ferro y San Lorenzo, además de programas vinculados al ámbito social en la Ciudad de Buenos Aires.

Acompañamiento

Desde el Gobierno de Río Negro se valoró el avance de asociaciones civiles y clubes que formalizan su situación legal, remarcando el rol de este tipo de espacios en la vida social de las localidades.

Según se indicó desde el área de Personas Jurídicas, la obtención de la personería permite ordenar el funcionamiento interno, fortalecer la gestión y proyectar nuevas instancias de crecimiento para cada institución.

Con la personería jurídica ya otorgada, el Club Escape Deportivo inicia una nueva etapa de desarrollo institucional. La formalización representa un paso importante para sostener el crecimiento del proyecto y ampliar su impacto como espacio deportivo y social en El Bolsón.

O.P.