Jurado popular declaró culpable a un acusado por violencia de género en Esquel

El jueves 25 de junio a las 16:00, en la sala de audiencias de la oficina judicial de Esquel, los 12 integrantes del jurado popular dictaron el veredicto de culpabilidad contra Joaquín Cañumir, llevado a juicio por la fiscalía mediante una acusación pública por una serie de hechos que configuran violencia física, psicológica, económica y sexual contra quien fuera su pareja. Luego de conocer la decisión final del tribunal, se desarrolló la audiencia de debate de la pena. En ese acto judicial, las representantes de la Agencia de Delitos en contexto de Violencia de Género de la fiscalía, solicitaron que se le imponga al condenado la pena de 10 años de prisión. En tanto, los abogados defensores pidieron que se aplique el mínimo del castigo previsto por la ley para este tipo de delitos. Asimismo, se informó que Cañumir permanecerá en prisión preventiva hasta el jueves 02 de julio. En esa jornada se llevará adelante la audiencia de lectura de la sentencia.

El caso

La teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal sostiene que el contexto de violencia se agravó progresivamente hacia finales de 2022. Según la acusación, el imputado ejercía de forma recurrente violencia psicológica y coercitiva sobre la víctima, aprovechando situaciones de vulnerabilidad para imponer conductas de sometimiento sexual bajo amenazas y hostigamiento, afectando directamente la tranquilidad del hogar y el bienestar de las hijas de la mujer, en ese entonces de 12 y 2 años.

El evento principal de la imputación judicial se sitúa en la mañana del 27 de noviembre de 2022. La Fiscalía argumenta que, tras ingresar al domicilio en estado de ebriedad, el acusado forzó de manera violenta relaciones sexuales no consentidas en diferentes sectores de la vivienda. Los informes recabados señalan que la víctima intentó resguardar en todo momento la integridad emocional de sus hijas menores de edad para evitar que presenciaran las agresiones.

Posteriormente, durante la tarde de esa misma jornada, se denuncia un segundo episodio de violencia física y verbal. El imputado habría agredido e insultado a la mujer frente a las niñas, para luego ejercer violencia física directa.

Daños materiales y laborales

La Fiscalía también encuadra el accionar delictivo dentro de la violencia económica y laboral, debido a que el acusado destruyó el teléfono celular de la víctima —su principal vía de contacto para su desempeño laboral—. Asimismo, antes de retirarse de la propiedad, le infligió lesiones en las manos, afectando de forma directa sus herramientas de trabajo.

Marco legal y protección de las víctimas

El juicio se desarrollará bajo estrictos estándares internacionales y nacionales en materia de protección de los derechos de las mujeres, tales como la Convención de Belém do Pará y la Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

R.G