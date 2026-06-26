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Por Redacción Red43

37 puñaladas en una pizzería: el actor que atacó a su expareja y pasará 10 años en la cárcel

Pese a la gravedad del ataque la mujer sobrevivió. El atacante utilizó gas pimienta y un cuchillo de cocina. Le provocó heridas de hasta 5 centímetros. 
Por Redacción Red43

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Sergio Raúl Sarria, que es actor, fue sentenciado a una pena de 10 años de prisión por intentar asesinar a su expareja en un violento episodio de violencia de género que tuvo lugar en una pizzería del barrio de Núñez, en Buenos Aires. 

 

El violento acontecimiento se desarrolló el 18 de noviembre de 2024. Aquella noche, la pizzería se convirtió en el escenario de un ataque brutal y premeditado. Adriana Débora Barrionuevo, una de las empleadas del establecimiento, fue sorprendida por Sarria, quien irrumpió en el local armado con gas pimienta y una cuchilla de cocina. De manera abrumadora y sin piedad, logró herirla en 37 ocasiones, acumulando heridas de hasta cinco centímetros.

 

El tribunal que llevó adelante la causa destacó en su fallo la importancia del material probatorio, especialmente las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad de la pizzería. Aquellas secuencias, descritas como "escalofriantes", resultaron clave para entender la magnitud del acto perpetrado y cimentaron las bases para la condena. Sin embargo, lo que pudo ser una tragedia irreparable encontró un giro distinto. A pesar del violento ataque, Adriana, logró defenderse de su atacante, escapó del local y pidió auxilio. Gracias a la intervención de vecinos y otros empleados del lugar, el agresor fue detenido con objetos improvisados hasta la llegada de la policía.

 

Durante el juicio, Sarria reconoció los hechos que se le imputaban y expresó un arrepentimiento que el tribunal juzgó como sincero. Los jueces Gustavo Javier Alterini, Gabriel Eduardo Vega y Alejandro Noceti Achával consideraron este arrepentimiento como un atenuante, junto con otros factores como la ausencia de antecedentes penales del acusado, su colaboración en el proceso judicial y el hecho de que mantenía una ocupación laboral estable.

 

Por su parte, la fiscalía había solicitado una pena mayor de 12 años, pero el tribunal decidió aplicar la mínima de 10 años en función de las circunstancias atenuantes mencionadas. 

 

 

 

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