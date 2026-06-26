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26 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Se avanza en Paso de Indios con la conexión de gas para viviendas del personal de salud

La obra incluye trabajos en siete unidades habitacionales destinadas a profesionales que cumplen funciones en el Hospital Rural de la localidad. La inversión de la administración chubutense supera los 52 millones de pesos. 
Por Redacción Red43

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En el marco del plan de infraestructura sanitaria que ejecuta el Gobierno del Chubut, la Secretaría de Salud provincial destacó que se avanza a buen ritmo con la obra de conexión de gas de las viviendas destinadas a personal de salud del Hospital Rural de Paso de Indios. 

 

Los trabajos de readecuación de la instalación de gas y conexión a red de las siete viviendas oficiales del personal sanitario poseen un avance del 40%, y se concretan a través de una inversión que supera los 52 millones de pesos.

 

Refacciones y nuevos artefactos

 

La obra, además, incluye diversas refacciones en las casas que son utilizadas por profesionales de la salud, y la colocación de artefactos nuevos, entre ellos termotanques, caloramas y cocinas a gas. Cabe destacar que una vez concluidos los trabajos se dejará de utilizar el zeppelin para calefaccionar, lo que permitirá fortalecer los recursos públicos.

 

En ese contexto, vale recordar que desde febrero de este año el Hospital Rural de Paso de Indios cuenta con conexión de gas, sumándose a los establecimientos asistenciales del interior provincial que ya tienen dicho servicio.

 

Recorrida

 

Con el objetivo de constatar el avance de la obra, días pasados el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, visitó Paso de Indios y estuvo reunido con el intendente, Héctor Méndez, y el director del centro asistencial local, Primitivo Robla.

 

Allí recorrió el Hospital y las viviendas oficiales, constatando los trabajos ya realizados y la importancia de los mismos no sólo para los profesionales de la salud, sino también para toda la comunidad. 

 

La obra que lleva adelante el Gobierno Provincial representa un salto de calidad en los servicios sanitarios, ya que permitirá optimizar el funcionamiento de todo el sistema de salud en la localidad.

 

 

 

 

R.G

 

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