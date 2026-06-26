-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 26 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 patagonia
26 de Junio de 2026
patagonia |
Por Redacción Red43

Tiene 7 años y saltó por un balcón para denunciar maltrato y salvar a su hermano de 5

La menor logró escapar para pedir ayuda. La justicia detuvo a sus padres e inició una investigación. Los chicos estaban desnutridos y con un importante deterioro físico.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Justicia de Santa Cruz investiga un grave caso de presunto maltrato infantil ocurrido en Pico Truncado, donde una mujer y su pareja fueron detenidos tras el rescate de dos hermanos una nena de 7 y un nene 5 años que presentaban un severo deterioro en su estado de salud.

 

El hecho se conoció luego de que la niña mayor lograra escapar de la vivienda donde residía junto a su hermano. Según la investigación, la menor salió por una ventana ubicada en el primer piso de la casa y pidió ayuda a vecinos del barrio, quienes dieron aviso a las autoridades.

 

A partir de la denuncia, intervino el organismo de protección de derechos de la niñez, que dispuso medidas de resguardo para ambos menores e impulsó una investigación para determinar las circunstancias en las que vivían.

 

Tras ser examinados por profesionales de la salud, los niños fueron internados debido a cuadros de desnutrición, anemia y parasitosis. Los informes médicos revelaron además un importante deterioro físico compatible con situaciones prolongadas de abandono.

 

Durante la investigación se recolectaron testimonios y pruebas que apuntan a que los menores habrían permanecido aislados durante largos períodos, con escaso acceso a la alimentación y en condiciones sanitarias deficientes.

 

Familiares de los niños señalaron que ambos sufrían restricciones severas y presuntos episodios de violencia física. Las pericias incorporadas al expediente también buscan establecer el alcance de las agresiones y las condiciones de vida que soportaban.

 

Mientras continúa la causa judicial, los menores permanecen bajo resguardo y reciben asistencia médica y psicológica. La investigación sigue su curso para determinar las responsabilidades de los adultos involucrados.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Misterio en la cordillera: avistamiento de luces extrañas en el Cerro Nahuelpán
2
 Acumuló denuncias, violó prohibiciones de acercamiento y quedó tras las rejas
3
 Mantienen la prisión preventiva de los imputados por tentativa de homicidio agravado
4
 "Revoleo", la plataforma patagónica que busca darle una segunda vida a los objetos usados
5
 La UNPSJB Sede Esquel abre concurso docente para la carrera de Ciencias de la Educación
1
 Cómo se define la clasificación de los "mejores terceros" en el Mundial 2026
2
 Misterio en la cordillera: avistamiento de luces extrañas en el Cerro Nahuelpán
3
 Flybondi: la aerolínea canceló todos sus vuelos y se profundiza la incertidumbre
4
 El Club San Martín de El Hoyo celebra el avance del nuevo gimnasio
5
 Ya están abiertas las inscripciones para la segunda edición del Trail Running Sierra Colorada
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -