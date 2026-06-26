Tiene 7 años y saltó por un balcón para denunciar maltrato y salvar a su hermano de 5

La Justicia de Santa Cruz investiga un grave caso de presunto maltrato infantil ocurrido en Pico Truncado, donde una mujer y su pareja fueron detenidos tras el rescate de dos hermanos una nena de 7 y un nene 5 años que presentaban un severo deterioro en su estado de salud.

El hecho se conoció luego de que la niña mayor lograra escapar de la vivienda donde residía junto a su hermano. Según la investigación, la menor salió por una ventana ubicada en el primer piso de la casa y pidió ayuda a vecinos del barrio, quienes dieron aviso a las autoridades.

A partir de la denuncia, intervino el organismo de protección de derechos de la niñez, que dispuso medidas de resguardo para ambos menores e impulsó una investigación para determinar las circunstancias en las que vivían.

Tras ser examinados por profesionales de la salud, los niños fueron internados debido a cuadros de desnutrición, anemia y parasitosis. Los informes médicos revelaron además un importante deterioro físico compatible con situaciones prolongadas de abandono.

Durante la investigación se recolectaron testimonios y pruebas que apuntan a que los menores habrían permanecido aislados durante largos períodos, con escaso acceso a la alimentación y en condiciones sanitarias deficientes.

Familiares de los niños señalaron que ambos sufrían restricciones severas y presuntos episodios de violencia física. Las pericias incorporadas al expediente también buscan establecer el alcance de las agresiones y las condiciones de vida que soportaban.

Mientras continúa la causa judicial, los menores permanecen bajo resguardo y reciben asistencia médica y psicológica. La investigación sigue su curso para determinar las responsabilidades de los adultos involucrados.