Sepiurka, sobre el fin del acuerdo marco: "Llegó el tiempo de decir basta"

El ex concejal Sergio Sepiurka expuso los fundamentos de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que da por terminado el convenio de gestión de residuos con Trevelin. Tras un proceso de 45 días de análisis en las comisiones de Ambiente y Legales, el ex edil explicó que la medida busca concluir con un esquema en el cual, según sus declaraciones, las autoridades del Pueblo del Molino eludieron de manera permanente el pago del porcentaje acordado para el sostenimiento del sistema.

"La buena voluntad de las autoridades municipales de Esquel a lo largo de estos 18 años no se condice con la voluntad política de las autoridades del Pueblo de Molino que permanentemente han eludido pagar el 80-20, ese que se había acordado de palabra", manifestó Sepiurka. El ex legislador local sumó a este panorama el costo de la construcción del nuevo módulo y la falta de aportes por parte de la vecina localidad, señalando además que el dictamen del asesor legal del cuerpo, Gustavo Di Fiori, respaldó el camino normativo elegido para la derogación.

Durante su argumentación, Sepiurka respondió a las objeciones planteadas en el recinto respecto a la titularidad de la planta de tratamiento de residuos y a la competencia del Concejo para rescindir el acuerdo. El ex edil remarcó que las instalaciones se encuentran ubicadas en un terreno que pertenece al ejido de Esquel y defendió la vigencia de las facultades legislativas de la ciudad. "El acuerdo marco dice claramente que cada jurisdicción conserva sus facultades, las facultades que tiene por ley", precisó.

En relación a los plazos previstos para la interrupción del servicio, el texto aprobado estipula un tiempo de adecuación de 45 días una vez que la ordenanza sea promulgada y notificada a la Municipalidad de Trevelin. Al evaluar el estado de las negociaciones y la presentación de la propuesta, Sepiurka recordó que ya en 2018 se había impulsado un proyecto similar y que la actual vía judicial por las deudas acumuladas aceleró la necesidad de una resolución definitiva. "Lo que son es deudores morosos, que por eso están siendo ejecutados y por eso mismo justamente había que tomar una decisión de fondo", concluyó.