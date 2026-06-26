El Concejo Deliberante de Esquel votó la finalización del acuerdo marco de la Planta de Residuos con Trevelin

El Concejo Deliberante comenzó a tratar el proyecto que propone dejar sin efecto la Ordenanza N° 189/08, que regula el convenio marco entre Esquel y Trevelin para la gestión intermunicipal de residuos sólidos urbanos. La iniciativa fundamenta la medida en un presunto incumplimiento grave, prolongado y sustancial de las obligaciones asumidas por la Municipalidad de Trevelin. Al momento de la votación, el oficialismo se pronunció completamente a favor del proyecto, mientras que la oposición, integrada por los concejales Chamorro, Escalona y Sánchez Albornoz, votó en contra.

El proyecto prevé un régimen transitorio de 45 días corridos desde la notificación de la norma, durante el cual se permitirá de manera excepcional el ingreso de residuos provenientes de Trevelin, sujeto al cumplimiento de condiciones operativas, ambientales, sanitarias y económicas. Cumplido ese plazo, la Planta de Tratamiento de Residuos de Esquel dejará de recibir residuos de la localidad vecina, aunque la derogación no implicará la cancelación de deudas ni impedirá que el municipio reclame por eventuales daños o incumplimientos derivados del convenio. En caso de ser aprobada de forma definitiva, Trevelin ya no podrá trasladar sus residuos al predio ubicado en Esquel y deberá reorganizar su sistema de disposición final.

Durante el debate, la concejal opositora Silvana Sánchez Albornoz, de Unión por la Patria, cuestionó la forma en que ambas administraciones abordaron el conflicto actual. La edil calificó la situación como "un grave error político" y sostuvo firmemente que "los conflictos entre pueblos vecinos se resuelven con madurez, con consenso, con diálogo y con inteligencia". En ese mismo sentido, instó a los intendentes Matías Taccetta y Héctor Ingram a retomar el diálogo y encontrar una solución que permita restablecer la cooperación entre ambos municipios.

Entre los expedientes más importantes del tratamiento figura el proyecto de Resguardo Ambiental, Sanitario y Económico que propone dejar sin efecto el convenio marco que autoriza al municipio de Trevelin a utilizar la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Esquel. La iniciativa original fue impulsada por los exconcejales Gerardo Filippini, Sergio Sepiurka y Jorge Junyent, y cuenta con despacho favorable para su tratamiento en el recinto.

EBW