Recorrieron el nuevo jardín del barrio Usina y repasaron el estado del proyecto de la ESRN 36

El nuevo jardín anexo de la Escuela Nº 337 del barrio Usina y el futuro edificio de la ESRN Nº 36 fueron dos de los principales temas abordados este jueves durante una jornada de trabajo encabezada en El Bolsón por el intendente Bruno Pogliano, la ministra de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Patricia Campos, y el consejero escolar Facundo Rodríguez.

La recorrida incluyó una visita al flamante edificio del jardín del barrio Usina, una obra que originalmente contaba con financiamiento nacional y cuya ejecución quedó interrumpida tras la suspensión de esos fondos. Según explicó la ministra, la Provincia decidió finalizar los trabajos con recursos propios y mediante el mecanismo de obras complementarias acordado con el municipio.

Durante la visita también se entregó equipamiento destinado a tareas administrativas del establecimiento, entre ellos computadoras e impresoras solicitadas por el personal directivo.

Un jardín con todas sus vacantes ocupadas

Campos señaló además que el establecimiento presenta una situación particular respecto de la tendencia observada en otros niveles iniciales.

Mientras en distintos puntos del país la matrícula del nivel inicial muestra una disminución, en el jardín anexo del barrio Usina las vacantes se completaron rápidamente con niñas y niños tanto del barrio como de otros sectores de la localidad.

Durante la recorrida, la comitiva mantuvo encuentros con directivos, docentes y personal de servicio del establecimiento para interiorizarse sobre el funcionamiento del nuevo espacio.

La ESRN 36 continúa en etapa previa al inicio de obra

Otro de los anuncios estuvo vinculado al futuro edificio de la ESRN Nº 36. Según detalló la ministra, la financiación para la obra ya fue confirmada a través del Fondo VMOS y actualmente se avanza en las factibilidades de servicios del terreno donde se construirá el establecimiento.

También indicó que los planos ya cuentan con aprobación y que el inicio de obra dependerá de la finalización de esas gestiones técnicas previas. Por el momento no se informaron plazos para el comienzo de los trabajos.

Durante la conferencia también se aclaró que no se encuentra en análisis ninguna modificación respecto del predio originalmente previsto para la escuela y que la alternativa que en algún momento involucró al Club Unión del Sur no forma parte de las conversaciones actuales.

El receso invernal será aprovechado para tareas de mantenimiento

La ministra explicó además que durante las próximas semanas se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoras en establecimientos educativos aprovechando el receso invernal.

Las tareas comenzarán primero en las escuelas de receso extendido y luego continuarán en los establecimientos de período común, con el objetivo de intervenir los edificios mientras permanecen sin actividad escolar.

O.P.