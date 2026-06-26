Más de 300 estudiantes participarán del Esquí Escolar en el Cerro Perito Moreno

Más de 300 estudiantes de escuelas secundarias participarán este año de una nueva edición del programa Esquí Escolar en el Cerro Perito Moreno. La iniciativa alcanzará a 306 jóvenes de quinto y sexto año y se desarrollará durante septiembre.

El anuncio fue realizado este jueves durante una jornada de trabajo encabezada por el intendente Bruno Pogliano junto a la ministra de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Patricia Campos, y el consejero escolar Facundo Rodríguez, quienes repasaron distintos proyectos vinculados al sistema educativo.

Una propuesta adaptada a la realidad de El Bolsón

Durante la conferencia, la ministra explicó que el programa presenta una diferencia respecto de la experiencia que se desarrolla en Bariloche. Mientras allí está orientado a estudiantes de escuelas primarias, en El Bolsón está destinado a jóvenes que cursan los últimos años del nivel secundario.

De esta manera, participarán estudiantes de escuelas técnicas y ESRN de la localidad, además de alumnos de la ESRN 110 y del CET 35.

Según detalló, las actividades se realizarán en septiembre y permitirán que los estudiantes tengan contacto con la nieve y con distintas disciplinas vinculadas a la montaña.

Un programa que fue creciendo con el paso de los años

Pogliano recordó que en sus comienzos la propuesta era impulsada principalmente desde el Municipio y que posteriormente pasó a formar parte del programa provincial de Esquí Escolar.

Actualmente, el trabajo se sostiene de manera conjunta entre la Provincia y el Municipio, que continúa acompañando el desarrollo de las actividades y la logística necesaria para su puesta en marcha.

"Muchos de estos chicos que comenzaron con el esquí escolar terminaron siendo instructores o trabajadores de la montaña", señaló el jefe comunal durante la conferencia.

Más que una experiencia deportiva

Desde el Municipio indicaron además que se analiza la posibilidad de incorporar en futuras ediciones a chicos y chicas que asisten a merenderos y otros espacios sociales, con el objetivo de ampliar el acceso a la experiencia de la nieve.

La iniciativa no sólo acerca a los jóvenes a los deportes invernales, sino que también les permite conocer actividades y oficios vinculados al turismo y al funcionamiento de la montaña durante la temporada.

Para muchos estudiantes, el paso por el Esquí Escolar representa el primer contacto con la nieve y con un entorno que forma parte de la identidad de la zona, pero que no siempre está al alcance de todos.

O.P.